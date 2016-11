Deutschland #neuentdeckt

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Studie: Beliebte Destinationen, unterbewertete Regionen und von sich selbst überzeugte Bundesländer

Der Tourismus in Berlin, Hamburg oder München boomt. Das Ruhrgebiet, die Uckermark oder das Allgäu hingegen werden als Urlaubsziel eher gemieden. Und dabei hat Deutschland fernab der gängigen Touristenpfade unzählige überraschende und spannende Destinationen zu bieten. Begeben sich die Deutschen aber überhaupt auf Entdeckungstour im eigenen Land? Findet der nächste Urlaub in Deutschland statt? Welche Regionen sind ihrer Meinung nach unterbewertet? Online-Reiseportal Expedia.de wollte es genau wissen und hat die einheimischen Urlaubsexperten einfach selbst befragt.

Eine ausführliche Infografik zur Studie finden Sie übrigens hier.

Unentdeckte Perle in Deutschland oder doch lieber Südsee?

Nach wie vor erfreut sich Deutschland als Reiseziel größter Beliebtheit: Knapp zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent) haben in den letzten zwölf Monaten Urlaub hierzulande gemacht, ganze 72 Prozent planen sogar, im nächsten Jahr in Deutschland zu verreisen. Wie groß die Begeisterung tatsächlich ist, zeigt das folgende Ergebnis: Müssten sich die Befragten zwischen einem Geheimtipp in Deutschland oder einem exotischen Fernreiseziel für den nächsten Urlaub entscheiden, würde tatsächlich die klare Mehrheit von 59 Prozent die deutsche Destination wählen.

?Deutsche Urlauber tendieren nicht ausschließlich dazu, exotische Fernreiseziele zu entdecken, immer mehr zieht es aktuell auch in die sogenannte Provinz Deutschlands?, bestätigt Andreas Nau, Geschäftsführer Zentraleuropa bei Expedia. ?Orte wie zum Beispiel Grömitz, Fulda oder Cuxhaven verzeichnen prozentuale Hotelbuchungszuwächse im dreistelligen Bereich*. Wir befürworten diese Entwicklung und können nur bestätigen: In Deutschland gibt es selbst für erfahrende Reisende noch so vieles zu entdecken.?

Deutschland zieht es ans Wasser

Meer oder Berge? Mithilfe dieser Frage lassen sich Urlaubsvorlieben meist sehr einfach herausfinden. Schaut man sich die Ergebnisse der Expedia-Umfrage an, fällt die Antwort der Deutschen eindeutig aus: Regionen, die im Sommer erfrischendes Nass versprechen, finden sich ganz oben in der Wunschliste für anstehende Reisen ein.

Hierhin zieht es die deutschen Urlauber

1.Ostseeküste / Nordseeküste ? jeweils 22 Prozent

3.Sylt ? 21 Prozent

4.Rügen / Mecklenburgische Seenplatte ? jeweils 20 Prozent

6.Ostfriesische Inseln ? 18 Prozent

7.Usedom ? 17 Prozent

8.Schwarzwald ? 16 Prozent

9.Allgäu ? 15 Prozent

10.Helgoland ? 13 Prozent

Das Ruhrgebiet ? hässliches Entlein unter den deutschen Regionen?

Nicht ganz so beliebt scheint bei der breiten Masse das Ruhrgebiet zu sein: Über ein Viertel (28 Prozent) würde dort wohl eher keinen Urlaub in Betracht ziehen. Gleichzeitig sind aber auch elf Prozent der Deutschen davon überzeugt, dass das Ruhrgebiet zu den Regionen gehört, die touristisch am meisten unterbewertet sind. Die Nordrhein-Westfalen selbst zieht es mehrheitlich in andere Bundesländer. Sie gehören neben den Sachsen, Hessen und Sachsen-Anhaltinern zu den entdeckungsfreudigsten Reisenden hierzulande: Vor die Wahl gestellt, in der heimischen Region Urlaub zu machen oder bis dato unbekannte Destinationen zu entdecken, entscheiden sich in diesen Bundesländern die deutlichen Mehrheiten für die abenteuerliche Variante (Sachsen 92 Prozent, Hessen 91 Prozent, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt jeweils 87 Prozent).

Heimatverbunden und reich an versteckten Perlen

Der eigenen Region auch während des Urlaubs am meisten verbunden sind hingegen die Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern (31 Prozent), Bayern (24 Prozent) und Schleswig-Holstein (23 Prozent). Gut zwei Drittel der Bayern (69 Prozent) sind zudem davon überzeugt, im eigenen Bundesland noch unzählige versteckte Perlen vorzufinden.

Eine dieser bayerischen Perlen präsentiert Expedia.de unter anderem auf der Deutschland neu entdeckt Kampagnenseite: blog.expedia.de/deutschland-neu-entdeckt. Außerdem verrät der Reiseexperte, was Deutschland überhaupt zur attraktiven Urlaubsdestination macht und bietet eine bunte Palette an Inspirationen für den kommenden Urlaub in Deutschland.

Über die Studie

Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde zwischen dem 22. August und 1. September 2016 im Auftrag von Expedia vom Marktforschungsinstitut Norstat durchgeführt. Insgesamt wurden 2.491 Erwachsene in Deutschland befragt.

* Die Daten beruhen auf Expedia.de-Hotelbuchungen von deutschen Kunden (Vergleich Buchungen im 2. Quartal 2015 mit dem 2. Quartal 2016).

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Expedia.de.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/1ki1mw

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/reise/deutschland-neuentdeckt-71904





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/reise/deutschland-neuentdeckt-71904



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), 400 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale. Expedia.de hilft seinen Kunden mit einer großen Auswahl und speziellen Filtermöglichkeiten dabei, genau die Reise zu finden, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dank der ausgezeichneten Expedia App können Flüge und Übernachtungen nun auch bequem und einfach mit dem Smartphone geplant und gebucht werden. Dank hilfreicher Funktionen z.B. Karten der Flughafenterminals, Benachrichtigungen zum Flugstatus, Wegbeschreibungen, Check Out-Zeiten macht die Expedia App Reisen zum Kinderspiel. In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte und bei der Buchung von Pauschalreisen, Click & Mix-Angeboten sowie Hotels gibt es für je ausgegebene 2 Euro einen PAYBACK Punkt.



Inspirationen und Tipps für die nächste Reise befinden sich auf Facebook: https://www.facebook.com/expedia.de. Expedia.de ist ein Tochterunternehmen von Expedia, Inc. Das Unternehmen bietet seinen Kunden zahlreiche Leistungen für Privat- und Geschäftsreisen, treibt die Nachfrage und Buchungen für Tourismusdienstleister und gibt Werbekunden die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienste mit Expedia Media Solutions zielgruppengerecht in Szene zu setzen. Über das Expedia® Affiliate Network wickelt Expedia die Buchungen und Bestellungen einiger weltweit führender Fluggesellschaften und Hotelketten, namhafter Marken, viel besuchter Webseiten und zahlreicher anderer Geschäftspartner ab. (NASDAQ: EXPE) Für weitere Unternehmens- und Brancheninformationen besuchen Sie www.expediainc.com oder Twitter (at)expediainc.



Alle Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2016 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50

Dies ist eine Pressemitteilung von

Expedia.de

PresseKontakt / Agentur:

Expedia.de

Pressekontakt Expedia

407 St John Street

London Uni EC1V 4EX

expedia(at)zucker-kommunikation.de

030 247 587-0

http://shortpr.com/1ki1mw



Datum: 03.11.2016 - 19:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1420409

Anzahl Zeichen: 6122

Kontakt-Informationen:

Firma: Expedia.de

Ansprechpartner: Pressekontakt Expedia

Stadt: EC1V 4EX

Telefon: 030 247 587-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung