Neue kostenlose Hilfestellung für die die ISO 9001:2015/ISO und 14001:2015

(firmenpresse) - LRQA hat ein Toolkit entwickelt, dass Qualitätsmanager bei der Umstellung auf die überarbeiteten Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 unterstützt.

Nutzen Sie die Vorteile und sehen Sie die Änderungen auf einen Blick

Laden sie das neue Toolkit jetzt runter:

http://www.lrqa.de/formular/download-lrqa-iso-meter.aspx

Die Innovationen der ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 gegenüber der ISO 9001:2008/ISO 14001:2004 sind übersichtlich und anwendbar dargestellt.

Vorteile

-Identische Definition und Struktur für alle Managementsysteme

-Einheitlicher Gebrauch von Kerntexten und Begriffen

-Vereinfachte Integration von verschiedenen ISO-Standards

Firmenbeschreibung

Lloyd´s Register Deutschland GmbH ( http://www.lrqa.de ) wurde 1985 gegründet und ist eine der international führenden Gesellschaften für die Auditierung von Managementsystemen und Risikomanagement. LRQA bietet Schulungen und Zertifizierung von Managementsystemen mit Schwerpunkten in folgenden Bereichen: Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Energiemanagement, Auditierung von Lieferketten. Mit mehr als 45 Akkreditierungen und Niederlassungen in 40 Ländern kann LRQA Auditierungen in 120 Ländern durchführen. Weltweit betreuen 2.500 Auditoren mehr als 45.000 Kunden. LRQA gehört zur Lloyd´s Register Gruppe. Lloyd`s Register wurde 1760 als erste Gesellschaft zur Schiffsklassifizierung gegründet und bietet heute Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement. Die Lloyd´s Register Gruppe ist ein gemeinnütziges Unternehmen gemäß englischem Charity-Recht, d.h. die Gewinne werden für eine gemeinnützige Stiftung verwendet bzw. wieder direkt ins Unternehmen investiert. Hierdurch ist LRQA wirtschaftlich unabhängig. Weiter Information erhalten Sie durch info(at)lrqa.de oder 0221- 96757700. Den LRQA-Newsletter erhalten Sie unter: http://www.lrqa.de/kontakt-und-info/news-abonnieren.aspx Weitere Infos unter: http://www.lrqa.de/standards-und-richtlinien/angebot-anfordern.aspx

Schlüsselwörter

ISO 9001:2016, ISO 14001:2015, Qualitätsnorm, Umweltnorm, Zertifizierung





