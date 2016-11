ESR-BOLENDER Haustechnik GmbH erhält Auszeichnung als TOP Arbeitgeber

Das Dienstleistungszentrum Handwerk hat die ESR-BOLENDER Haustechnik GmbH mit Sitz in Langenlonsheim als TOP Arbeitgeber der 4 Sterne Kategorie ausgezeichnet.



Das Projekt „Zukunftsoption Fachkraft 2016“ des Dienstleistungszentrums Handwerk verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Arbeitgeberattraktivität kleiner und mittlerer Unternehmen nachhaltig zu verbessern und die Arbeitsplätze der Beschäftigten langfristig zu sichern.



Die Organisation der Initiative obliegt dem Dienstleistungszentrum Handwerk GmbH mit Sitz in Ludwigshafen und wird vom Ministerium für Soziales, Arbeit Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz über den Europäischen Sozialfond der Europäischen Union gefördert.



Die ESR-BOLENDER Haustechnik GmbH, seit 30 Jahren eines der führenden Unternehmen für moderne Haus- und Gebäudetechnik im Rhein-Main-Gebiet, wurde nun bei seiner Teilnahme am Projekt „Zukunftsoption Fachkraft 2016“ als TOP Arbeitgeber der 4 Sterne Kategorie ausgezeichnet.



Um diese Auszeichnung zu erhalten, wurde eine objektive und neutrale Bewertung des Unternehmens im Bereich der Arbeitgeberleistungen, der Entwicklungsmöglichkeiten, der Unternehmenskultur und einer nachhaltigen Unternehmensführung vorgenommen.



ESR-BOLENDER hat beim so genannten „Zufa‘ Check“ insgesamt 4 Sterne erreicht und wurde daher offiziell als TOP Arbeitgeber der 4 Sterne Kategorie ausgezeichnet.





Die ESR-BOLENDER Haustechnik GmbH ist seit 30 Jahren eines der führenden Unternehmen für Haus- und Gebäudetechnik im Rhein-Main-Gebiet und hat sich sowohl bei Privat- als auch bei Industriekunden gleichermaßen etabliert.

Als zertifizierter Systemanbieter bietet das Unternehmen seinen Kunden in den Geschäftsfeldern Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektrotechnik alle Vorteile einer durchgängigen Leistungspalette – von der persönlichen Beratung und Planung über die professionelle Ausführung bis hin zur zuverlässigen Wartung und Betreuung.



