Änderungen beim KWK-Gesetz und EEG

ErheblicheÄnderungen kommen auf KWK-Anlagenbetreiber in Bezug auf das KWK-Gesetz (KWKG 2016) und die Regelungen des EEG bezüglich der EEG-Umlage auf Eigenstromverwendung zu.

(PresseBox) - Seit dem 24. Oktober 2016 liegt die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Wettbewerbskommission für den förderrelevanten Teil des KWKG 2016 vor. Rund 1.400 Förderbescheide wurden vom BAFA bereits versandt. Inzwischen wurde auch die vereinfachte und gebührenfreie Zulassung für Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 50 kW über das elektronische Anzeigeverfahren freigeschaltet.

Weiterhin hat das Bundeskabinett am 19. Oktober 2016 einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung veröffentlicht.

Auf den Seiten des BHKW-Infozentrums erhalten Sie im Download-Bereich den 156 Seiten umfassenden Referentenentwurf (https://www.bhkw-infozentrum.de/download-bhkw-kwk.html).

Weitere Änderungen durch den Kabinettsentwurf werden in neun Gesetzen und Verordnungen vorgenommen. Darunter auch wichtige Veränderungen bei den Bestimmungen zur EEG-Umlage für Eigenstromverwendung.

Aufgrund der vielen Veränderungen haben sich BHKW-Consult und das BHKW-Infozentrum entschlossen, Ende November 2016 sowie Januar/Februar 2017 noch einmal 3-4 Tagesseminare zum KWK-Gesetz und den Veränderungen der EEG-Umlage auf Eigenstromverwendung anzubieten.

Drei Termine stehen bereits fest: am 23.11.2016 in Berlin, am 18.01.2017 in Stuttgart sowie am 25.01.2017 in Berlin (http://www.kwkg2016.de/veranstaltungen-kwk-gesetz/kwkg-intensivseminar.html).

Sehr ausführlich werden die neuen Bestimmungen im Rahmen des zweitägigen Rechtsseminars ?Rechtliche Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagenbetreiber in der Praxis? behandelt. Dieser empfehlenswerte Workshop findet am 29./30. November 2016 in Dresden sowie am 14./15. Februar 2017 in Köln statt

(http://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/rechtliche-rahmenbedingungen-fuer-bhkw-anlagenbetreiber.html).

Hingewiesen werden sollte außerdem noch auf die beiden Intensivseminare ?Messkonzepte für EEG- und KWKG-Anlagen?. Diese finden am 1. Dezember 2016 in Dresden sowie am 16. Februar 2017 in Köln statt (http://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/Messkonzepte-fuer-EEG-und-KWKG-Anlagen.html).





Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Datum: 03.11.2016 - 18:18

