Mittelbayerische Zeitung: Begehrte Joker / Kommentar zu Leiharbeit bei BMW

(ots) - Ein Job bei BMW gilt als Joker. Die

Arbeitsbedingungen und Karrierechancen sind gut bis hervorragend, die

Bezahlung ist es auch. Vor allem, wenn der Geldregen der

Erfolgsbeteiligung - so wie in den vergangenen Jahren geschehen -

üppig ausfällt. Kein Wunder, dass die Arbeitsplätze enorm begehrt

sind. Kein Wunder ist es da auch, dass es bei jenen, die keine

Eintrittskarte für einen Stammarbeitsplatz erhalten haben, zu

Missgunst und Mutmaßungen kommt. Der "menschliche Faktor" außerhalb

der festgelegten Prozesse ist nie auszuschließen. Selbst in Zeiten

ausgeklügelter und standardisierter Einstellungsverfahren schadet es

nicht, Beziehungen zu haben - allein schon deshalb, weil daraus ein

Informationsvorsprung resultiert. Wenn das bei BMW anders wäre, wäre

BMW anders als alle anderen. Dass sich der Autobauer sehr großzügig

des Instruments der Leiharbeit bedient, ist eine - schlechte -

Gewohnheit in der Branche. Allein mit temporären Auftragsspitzen

lässt sich das beim besten Willen nicht hinreichend begründen.







Datum: 03.11.2016 - 19:00

