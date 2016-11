HUAWEI und Porsche Design präsentieren limitiertes Smartphone

Porsche Design Huawei Mate 9 vereint High-Performance mit einzigartigem Design

(firmenpresse) - München/Düsseldorf, 3. November 2016 - HUAWEI und die Premium-Lifestyle-Marke Porsche Design stellen zusammen das Porsche Design HUAWEI Mate 9 vor. Die limitierte Edition des neuen Flaggschiff-Smartphones vereint die charakteristische Ästhetik von Porsche Design mit der mobilen Ingenieurskompetenz von HUAWEI. Das Smartphone richtet sich speziell an User, die Wert auf Individualität und Luxus, aber auch auf Performance legen.

Die Produkte von Porsche Design und auch das Porsche Design HUAWEI Mate 9 verfolgen die Idee, eine Balance aus Ästhetik und Funktionalität zu kreieren. Diese basiert auf der Design-Philosophie von Professor Ferdinand Alexander Porsche, dem Gründer von Porsche Design, der den legendären Porsche 911 im Jahre 1963 entworfen hat. Das Porsche Design HUAWEI Mate 9 verfügt über abgerundete Kanten, eine Grafitbeschichtung und ist stylish in Schwarz gehalten. Die charakteristische Designsprache von Porsche Design wird zudem durch eine einzigartige, intuitive und elegante Benutzeroberfläche ergänzt. Ziel der Zusammenarbeit zwischen HUAWEI und Porsche Design ist es, funktionales Design, innovative Handwerkskunst und neueste Technologien zu vereinen und anspruchsvollen Nutzern ein unvergleichliches Premium-Smartphone-Erlebnis zu bieten - mit revolutionärer Geschwindigkeit, langer Akkulaufzeit und einem luxuriösen Design.

Die Porsche Design HUAWEI Mate 9 Features umfassen unter anderem:

Starke Performance: Kirin960-Chipset - laut Geekbench 4.0.0 Multi-Core CPU Performance und DDR Performance der aktuell leistungsstärkste Smartphone-Prozessor der Welt.

Großartiges Nutzererlebnis: EMUI 5.0 - eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Nutzererlebnis mit dem OS optimiert.

Für ambitionierte Geschäftsreisende: Dual-SIM - Geschäftsreisende können bequem überall auf der Welt und jederzeit zwei SIM-Karten nutzen.

Lange Akkulaufzeit: SuperCharge - die neue Technologie lädt den Akku innerhalb von Minuten auf; bis zu zwei Tage Akkulaufzeit sind möglich.

Professionelle Fotos: Leica Dual-Kamera - die zweite Generation mit Hybrid Zoom kommt mit einem 12 MP RGB-Sensor und einem 20 MP Monochrom-Sensor daher.

Die zweite Generation der Dual-Kamera, die in Kooperation mit Leica entwickelt wurde, verfügt über eine weltweit führende 20 MP Monochrom-Kamera und eine 12 MP Farbkamera. Das Porsche Design HUAWEI Mate 9 ermöglicht spektakuläre Foto- und Videografie - ideal für User mit einem anspruchsvollen Lifestyle. Dazu überzeugt das Smartphone - dank des neuen Prozessors - mit schnellerer Verarbeitungsgeschwindigkeit und verbesserter Leistung sowie einer längeren Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen bei normaler Nutzung. Das Ergebnis: ein Smartphone in einer exklusiven limitierten Edition, das Leistung pur verspricht.

"Das Markenethos von HUAWEI passt perfekt zu unserer eigenen Philosophie, Premium-Innovationen und funktionales Design zu vereinen. Wir freuen uns, anspruchsvollen Nutzern zusammen mit HUAWEI ein s Smartphone an die Hand geben zu können, das sie begeistern wird", sagt Jan Becker, COO und Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Design GROUP. "Die DNA unserer Marke spiegelt sich im unverkennbaren Porsche Design des Geräts wider und bietet Verbrauchern ein Smartphone, dessen Haptik außergewöhnlich ist."

"Wir haben festgestellt, dass immer mehr Verbraucher Wert auf Luxus legen - diese benötigen ein Smartphone, das den speziellen Anforderungen ihres anspruchsvollen, globalen Lifestyles entspricht", sagt Richard Yu, CEO, HUAWEI Consumer Business Group. "Porsche Design steht für Spitzenleistungen im Bereich Innovation, einzigartiges Design und Perfektion. Das Porsche Design HUAWEI Mate 9 setzt einen neuen Maßstab in Bezug auf Design und Leistung und bietet ein neues Smartphone-Erlebnis."

Das Porsche Design HUAWEI Mate 9 ist der nächste Schritt im Ausbau der Elektronik-Sparte von Porsche Design sowie für HUAWEIs strategische Innovationspartnerschaften.

Preise und Verfügbarkeit

Das Porsche Design HUAWEI Mate 9 ist ab Ende Dezember in Europa für eine UVP von EUR 1.395,- in den Porsche Design Stores erhältlich. Ab Januar 2017 ist das Smartphone in den Porsche Design Stores weltweit (mit Ausnahme der USA) sowie in ausgewählten HUAWEI-Geschäften in Europa, Asien und dem Mittleren Osten verfügbar.





Die Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Das internationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europa und insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 mit eigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

