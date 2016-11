Petra Assert tröstet Kinder und Jugendliche

Ihr Motto lautet: Hand in Hand durch Krisen gehen

Petra Assert mit zwei kleinen Schützlingen

(firmenpresse) - Schon in ihrer Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie hatte sich Petra Assert sehr erschrocken, wie schwer es selbst Kindern im Kindergarten fällt, sich zu entspannen. Sie hat sich dann entschieden, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu ihrem neuen beruflichen Schwerpunkt zu machen.

Sie arbeitet eng mit dem Kinderschutzbund Hannover, dem Jugendcoaching mit Thorsten Ebeling und einem Motorradclub zusammen, der sich im Kampf gegen Kinderpornographie und Gewalt engagiert.

"Mein Motto lautet: Hand in Hand, weil ich gemeinsam mit den Menschen, die zu mir kommen, die seelischen Probleme besprechen und lösen möchte", erklärt die dreifache Mutter und Großmutter. Besonders engagierte sie sich für Opfer von unerwarteten Gewalt-Erfahrungen, die in der Regel schnelle Hilfe brauchen. Wie drängend das Problem ist, belegen die offiziellen Zahlen der Kriminalstatistik. Im Jahre 2015 wurden 130 Kinder in Deutschland getötet. Um hier schnelle Hilfe leisten zu können, arbeitet sie mit dem mehreren Hilfswerk und regionalen Kinderschutzinstitutionen zusammen und hat ein Notfall Telefon (0175 / 554 2142) eingerichtet.

Aber auch für die Sorgen und Nöte der Eltern hat sie ein offenes Ohr und lädt sie in ihre Praxisräume in Barsinghausen ein. Da die meisten Krankenkassen die Kosten für Heilpraktiker für Psychotherapie nicht übernehmen, müssen die Patienten die Beratungs- und Therapiestunden selbst bezahlen, können sie aber als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend machen.

"Viele Patienten sind gerne bereit, dieses Honorar zu zahlen, weil ich mir auch tatsächlich die nötige Zeit nehmen, um den Betroffenen weiter zu helfen", erklärt die engagierte Kinder- und Jugendtherapeutin. In ihrer ehrenamtlichen Arbeit für den Deutschen Kinderschutzbund bietet sie auch regelmäßig Sprechstunden in Kindergärten an.

Petra Assert ist telefonisch unter 0175 / 554 2142 zu erreichen. Allerdings kann sie nicht immer persönlich zum Hörer greifen, weil sie sich gerade in einem Beratungsgespräch befindet. Die Anrufer werden dann gebeten, auf eine Mailbox zu sprechen und ihre Rückrufnummer anzugeben. Frau Assert verspricht, so schnell wie möglich zurückzurufen. Weitere, sehr ausführliche Informationen finden sich auf ihrer Homepage www.handinhand-passert.de

Ich biete Beratung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in schwierigen Situationen.

Hand in Hand

Hand in Hand

Petra Assert

Wassermühlenstraße 12

30890 Barsinghausen

petra.assert(at)web.de

01755542142

http://www.handinhand-passert.de



Firma: Hand in Hand

Ansprechpartner: Petra Assert

Stadt: Barsinghausen

Telefon: 01755542142





