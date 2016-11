Westfalenpost: Bezirksregierung Arnsberg bezahlt PR-Experten für Flüchtlingsfragen

(ots) - Die Bezirksregierung in Arnsberg beschäftigt seit

mehreren Monaten einen externen PR-Berater, der ausschließlich für

die Öffentlichkeitsarbeit in Flüchtlingsfragen zuständig ist.

Behördenintern ist von einem fünfstelligen Monatshonorar die Rede,

das der Journalist für seine 20 Wochenstunden umfassende Tätigkeit

erhalten soll. Die Bezirksregierung bestätigte auf Anfrage der

WESTFALENPOST das Beschäftigungsverhältnis, wollte aber zur Bezahlung

keine konkreten Angaben machen. Das Honorar bewege sich in einem für

die Branche üblichen Rahmen, teilte sie mit. Der

CDU-Landtagsabgeordnete Biesenbach äußerte den Verdacht, bei der

aktuellen Tätigkeit in Arnsberg könnte es sich um einen

Versorgungsposten handeln. Er will den Vorgang zum Thema im Landtag

machen.







