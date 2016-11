Die Weltneuheit von CENTAURA DIAMONDS - eine wahrlich "brillante" Geschenkidee

Das Schweizer Traditionshaus CENTAURA DIAMONDS hat mit seiner Diamant Geschenkkarte eine absolute Weltneuheit in diesem Segment entwickelt und auf den Markt gebracht. Die Karte ist mit zehn verschiedenen Motiven erhältlich und wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Als Standardgrössen beinhalten sie Diamanten mit 0.03 Karat oder 0.05 Karat. Weitere Motive und andere Diamantgrössen gibt es auf Anfrage.

(firmenpresse) - Schweizer Qualität und Präzision



Original CENTAURA DIAMONDS bietet von jeher eine herausragende Qualität in der Farbe, der Reinheit und dem Schliff zu attraktiven Preisen. Dafür ist das Unternehmen weltweit anerkannt und respektiert. Schweizer Tugenden wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Integrität werden als Bedürfnis und Pflicht angesehen und sind wesentliche Bestandteile der Firmenphilosophie.



Engagement, Fachwissen und das benötigte Feingefühl für Ästhetik begleiten jeden Produktionsschritt von der Auswahl der Kartenmotive, der Verpackung bis hin zum eigentlichen Inhalt. Die Passion für aussergewöhnliche Diamantgeschenke ist die treibende Kraft bei CENTAURA DIAMONDS, dessen Fachleute jederzeit rund um den Globus unterwegs sind, um internationale Marktbewegungen und Standards zu beobachten und zu analysieren.





Garantiert konfliktfreie Edelsteine



Die Diamanten des Schweizer Unternehmens sind garantiert konfliktfrei. Ihre Förderung und Verarbeitung erfolgt nach dem geltenden Recht der Vereinten Nationen und dem Kimberley-Prozess, einem internationalen System, das durch staatliche Herkunftszertifikate die legale Schürfung bestätigt. Sie müssen also nicht befürchten, dass Sie einen "Blutdiamanten" erwerben oder verschenken, für den Erwachsene oder Kinder gelitten oder unter menschenunwürdigen Umständen gearbeitet haben.





Höchste Sicherheitsfaktoren bei den Geschenkkarten



Die Diamant Geschenkkarte ist mit mehreren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Diese gewährleisten, dass die Safety Card nur mit grösstem Aufwand und speziellem Fachwissen kopiert werden könnte. In die Karte integriert ist eine kleine Kuppel, in der der Diamant fixiert wird. Beim Versuch, den Edelstein zu entnehmen, werden durch die Verschlusstechnik und den speziellen Farbauftrag der Karte sicherheitsrelevante Elemente zerstört. Ein Austausch des Diamanten gegen eine Fälschung wird dadurch auf jeden Fall sichtbar. Auf diese Weise wissen Sie, ob sich die Safety Card im Originalzustand befindet und Sie tatsächlich ein echtes CENTAURA DIAMONDS Produkt in den Händen halten.





Überraschen Sie eine geliebte und geschätzte Person mit dem brillantesten Geschenk der Welt - einem Diamanten von CENTAURA DIAMONDS in einer Luxus-Verpackung und mit lebenslanger Garantie.







http://www.centaura.diamonds



Als Schweizer Unternehmen und Marke sind die Schweizer Tugenden für uns nicht nur eine Pflicht sondern auch ein Bedürfnis. Genauigkeit, Qualität, Integrität, Ordentlichkeit und Disziplin.





CENTAURA DIAMONDS hat ein weltweit anerkanntes und respektiertes Team aus der Diamant- und Finanzindustrie. Unsere Fähigkeit die gleich bleibende höchste Qualität brillanter Diamanten zu erkennen und ein zu kaufen, widerspiegelt die Verantwortung in das Produkt was wir anbieten. Durch das Echtheitszertifikat zu einem jeden Diamanten garantieren wir nicht nur, das der Diamant Ethisch korrekt abgebaut und geschliffen wurde sondern auch, dass der natürliche Diamant aus konfliktfreien Quellen stammt. Dies ein Leben lang.





CENTAURA DIAMONDS stellt Diamant Geschenke als Passion und als Mission her. Jeder einzelner Schritt, von der Auswahl der Motiven, zur Verpackung, bis hin zum Diamanten, wird nicht nur mit viel Engagement gearbeitet sondern auch mit dem nötigen Fachwissen und der nötigen Portion Muse für das Schöne und Ästhetische.





Ein jedes Produkt das CENTAURA DIAMONDS konzipiert beinhaltet nur die auserlesensten Diamanten. Wenn es um Geschenk Diamanten geht, dann nur von CENTAURA DIAMONDS. Das Original! Weil Sie nur das Beste verdient haben.



Leseranfragen:

centaura.Diamonds

ALIBRANDO TRADING COMPANY

Postfach

CH-8260 Stein am Rhein

Tel. +41 52 740 44 55

Fax +41 52 740 44 56

eMail: admin(at)centaura.diamonds

