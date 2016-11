Rheinische Post: Kommentar /

Dobrindts Etappensieg

= Von Michael Bröcker

(ots) - Das wohl umstrittenste Projekt der

Bundesregierung, die Einführung einer Pkw-Maut, könnte ein Jahr vor

der Bundestagswahl doch noch umgesetzt werden. Verkehrsminister

Alexander Dobrindt überrascht damit wohl nicht nur die Kritiker in

der Opposition - die Hartnäckigkeit des gewieften CSU-Politikers

hatte keiner auf dem Zettel. Seine Pläne, deutsche Fahrzeughalter

über die Kfz-Steuer zu entlasten, muss Dobrindt aufgeben. Nun will er

mit der stärkeren Förderung umweltschonender Fahrzeuge der Maut einen

ökologischen Anstrich geben. Damit dürfte er aber das Versprechen,

keinen Fahrzeughalter in Deutschland stärker zu belasten, gefährden.

Ob der Bundestag das bisherige Maut-Gesetz entsprechend ändert, steht

in den Sternen. Trotzdem bleibt es richtig, dass sich alle an der

Finanzierung der Straßen-Infrastruktur beteiligen müssen, die sie

nutzen. Also auch die ausländischen Halter. Dafür wäre eine

europaweit einheitliche und ökologisch ausgerichtete

Nutzerfinanzierung die immer noch beste Lösung. Und dass die

Nachricht aus Brüssel einen Tag vor dem CSU-Parteitag bekannt wurde?

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. In die CSU-interne Personaldebatte

hat Dobrindts Etappensieg neue Bewegung gebracht. Denn Dobrindt ist

Seehofers Liebling



