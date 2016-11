Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zuÜbergangsgeldern für EU-Kommissare

(ots) - Der Aufschrei war groß, als der ehemalige

Kommissionspräsident José Manuel Barroso vor einigen Wochen seinen

neuen Job beim Bankhaus Goldman Sachs bekannt gab. Erwähnenswert ist

vor allem eine Online-Petition, die EU-Beamte persönlich initiierten

und in der sie ihrem früheren Chef »unverantwortliches und moralisch

verwerfliches Verhalten« vorwarfen. Genau darum geht es. Wenn

Spitzenvertreter dieser Union nach ihrem Ausscheiden Übergangsgelder

in Anspruch nehmen, bis sie eine neue Stelle gefunden haben, wird

dagegen wenig zu sagen sein. Wer gute Leute in politischen Ämtern

haben will, muss ihnen auch finanziell etwas bieten. Dass es aber

inzwischen üblich zu werden scheint, den Anspruch auch dann zu

erheben, wenn man längst zu lukrativen Konditionen eine neue Stelle

gefunden hat, beschädigt den Ruf der EU-Institutionen. Die viel

beschworene Selbstkontrolle der EU-Behörde funktioniert nicht. Es ist

auch nicht einzusehen, warum die Besoldung der europäischen

Spitzen-Jobs nicht in die Hoheit von EU-Parlament und Mitgliedstaaten

verlagert wird. Dann würden solche Praktiken schnell ein Ende haben.







