Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Brexit

(ots) - Brexit is Brexit, betont die britische

Premierministerin immer wieder. Vanessa May meint den harten

Ausstieg - wie ihn auch viele Festlandeuropäer fordern. Sinnvoller

wäre wohl für beide Seiten ein Modell, wie es die EU und Norwegen

praktizieren und das manche als »Mitgliedschaft light« bezeichnen.

Die Befürworter dieses »Brexit soft« können sich ebenso gut auf das

Referendum berufen wie May. Die Bürger hatten nur die Wahl zwischen

Yes und No. Niemand kann behaupten, er allein wisse, was die

Briten unter Brexit verstehen. Dafür ist das Parlament als

Vertretung des Volkes schon besser legitimiert. Sicher kann man nicht

so verhandeln, dass hier die Abgeordneten des Europaparlaments und

dort die Mitglieder des House of Commons über jeden einzelnen

Paragraphen beraten und entscheiden. Das geht beim Brexit so wenig

wie bei TTIP. Das fordern Londons Richter auch nicht. Die

Richtung solle das Parlament vorgeben. Dort hat es May außer mit

Rechtsauslegern ihrer Partei auch mit Labour, mit Europa

befürwortenden Konservativen, Liberalen, Schotten und Nordiren zu

tun.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1420449

Anzahl Zeichen: 1457

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung