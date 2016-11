Thomas Filor über lebensrettende Rauchmelder

Wie Rauchmelder in der Immobilie Leben retten – und daher auch Pflicht werden



(firmenpresse) - Magdeburg, 03.11.2016. „Rauchmelder sollten in keiner Immobilie fehlen, denn sie können Leben retten“, erklärt Immobilienexperte Thomas Filor aus Magdeburg. Aus diesem Grund werden sie hierzulande auch Pflicht. „Natürlich ist es schwer, zu kontrollieren, wer sich im Endeffekt an das Gesetz halten wird. Doch jeder sollte sich vor Augen führen, dass es meist nicht nur um die eigene Sicherheit geht, sondern auch um die der Nachbarn“, so Thomas Filor weiter. In Deutschland sieht es derzeit folgendermaßen aus: In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, gilt die Pflicht, einen Rauchmelder zu montieren ab dem 1. Januar 2017. Ähnlich verhält es sich im Saarland, wo die Übergangsfrist Ende 2016 ausläuft. „In elf von 16 Bundesländern wird Rauchmelderplicht gelten. Die anderen Bundesländer werden in den nächsten Jahren nachziehen“, so Thomas Filor weiter. „Für Neubauten gilt die Pflicht zum Rauchmeldereinbau bereits jetzt“, fügt er hinzu.



„Es geht darum, Menschenleben zu retten. Deshalb sollen die Rauchmelder in den Wohnungen eingebaut werden“, betont ein Sprecher des NRW-Bauministeriums in Düsseldorf unterdessen. Da das Gesetz in den jeweiligen Landesbauverordnungen verankert ist, unterscheiden sich die Zeiten der Einführung. Eine Studie des Forums Brandrauchprävention hat kürzlich ergeben, dass täglich zwei Menschen dank eines eingebauten Rauchmelders vor Tod oder Brandverletzungen gerettet werden. Noch vor 20 Jahren seien durch Rauch und Feuer bundesweit 714 Menschen ums Leben gekommen. „Eine erschreckend hohe Zahl, die aber auch jetzt noch bei 347 liegt“, fügt Thomas Filor aus Magdeburg hinzu. Wünschenswert wäre laut Filor eine bundesweite Ausstattung der Haushalte mit Rauchmeldern von mindestens 70 Prozent. Wichtig zu wissen ist auch, dass Rauchmelder regelmäßig gewartet werden müssen. Abschließend appelliert Thomas Filor an Mieter, Vermieter und Eigentümer von Immobilien: „Rauchgas kann bereits nach wenigen Atemzügen tödlich sein. Des Weiteren ist es ein Irrtum, dass man ein anfängliches Feuer im Schlaf bemerkt. Das macht Rauchmelder so wichtig“.













http://www.thomas-filor-thomasfilor.blogspot.de



Der Immobilienexperte Thomas Filor ist seit rund 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Schwerpunkt sind denkmalgerechte Sanierungen von Wohnimmobilien. Besonderer Wert wird dabei auf die Erhaltung kulturhistorisch bedeutsamer Immobilien gelegt. Dabei werden bevorzugt Objekte in Magdeburg und Leipzig erworben, die kernsaniert werden müssen.



Thomas Filor

Thomas Filor

Lennéstraße 11

39112 Magdeburg

Telefon: 0391 - 53 64 5-400

E-Mail: info(at)eh-filor.de

http://www.thomas-filor-thomasfilor.blogspot.de/



