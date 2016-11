Lausitzer Rundschau: Das falsche Symbol



Zum Streit um Kinderehen

(ots) - Nach dem Burka-Verbot nehmen sich CSU und CDU im

Kampf um die Herzen der AfD-Wähler nun ein weiteres Symbolthema vor:

die Kinderehe. Und die SPD-Bundestagsfraktion macht aus

unerfindlichen Gründen munter mit. Mit politischen Symboldebatten ist

es so eine Sache. Sie widmen sich oft keinem echten, sondern nur

einem empfundenen Problem. Manchmal wird das Problem auch nur wegen

der losgetretenen Debatte überhaupt wahrgenommen. Fast immer wird

vereinfacht, so wie auch jetzt, wo einfach alles als Kinderehe

bezeichnet wird, was unter 18 Jahre alt ist. Die Lösung richtet dann

oft mehr Schaden als Nutzen an, weil sie außer dem Symbol auch noch

vieles andere trifft. So auch hier. Ganz abgesehen davon, dass die

Volljährigkeitsgrenze willkürlich gezogen ist - Mädchen wie Jungen

sind schon einige Jahre vorher geschlechtsreif und oft auch

verantwortungsbereit. Manche bekommen sogar schon Kinder. Das soll

selbst in den besten Familien vorkommen. Warum soll man einer

17-Jährigen in einer solchen Situation untersagen, ihren Partner zu

heiraten, egal ob der ebenfalls 17 ist oder 25? Würde das die

Betreffende nicht sogar schützen und ihr zum Beispiel einen

Unterhaltsanspruch geben? Um Zwangshochzeiten geht es gar nicht. Die

sind schon verboten. Gegen sie muss man seitens der Behörden aber

aufmerksamer als bisher vorgehen. Denn die Frauen, die in solchen

Gefängnissen mitten unter uns leben, können sich kaum selbst daraus

befreien. Bei echten Kinderehen, also mit Partnern, die nicht in die

Kategorie Jugendliche fallen, reicht eine rechtliche Klarstellung, um

auch die letzten Schlupflöcher dichtzumachen. Ein generelles

Eheverbot für alle Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren aber hieße,

das Kind mit dem Bade auszuschütten. Es würde vermutlich in

grundgesetzlich garantierte Persönlichkeits- und Freiheitsrechte

eingreifen. Und wenn es sich nur, wie offenbar überlegt wird, auf im



Ausland geschlossene Ehen erstrecken sollte, auch in die

verfassungsrechtlich gebotene Gleichbehandlung mit deutschen

Jugendlichen. Es wäre zudem eine Änderung ohne Not. Die bisherige

Regelung, die vor der geplanten Eheschließung mit einem oder unter

zwei Minderjährigen auf Antrag eine Prüfung und Genehmigung durch die

Familiengerichte vorsieht, genügt vollkommen der Anforderung, dass es

eine Kontrolle von außen geben muss, die die Mädchen vor jedem Zwang

schützt. Und darum kann es einzig doch nur gehen. Die geplante

Wiedereinführung des Verbots einer religiösen Voraustrauung ist

vernünftig, weil sie diesen Gesichtspunkt der Kontrolle verstärkt.

Die Notwendigkeit von CSU, CDU und Teilen der SPD, Themen zu finden,

an denen sich die klare Abgrenzung zum politischen Islam möglichst

einprägsam demonstrieren lässt, ist ein verständlicher, aber kein

hinreichender Grund, etwas Unvernünftiges zu beschließen. Jedenfalls

sollte es für Justizminister Heiko Maas, der den Gesetzentwurf

vorlegen muss, kein Grund sein.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 21:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1420457

Anzahl Zeichen: 3464

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung