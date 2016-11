mophie bietet mit POWER FOR ALLTM eine vielfältige Auswahl universeller Ladelösungen

(firmenpresse) - Shannon, Irland im November – mophie hat sein Produktportfolio um zahlreiche Ladelösungen für die mobile Stromversorgung erweitert. Zu den neuen Produkten gehören die Ladestationen charge forceTM powerstation, powerstation USB-C für Smartphones, eine aktualisierte powerstation plus-Reihe mit integrierten Wechselsteckerkabeln und neue Ladelösungen aus der powerstation-Familie mit verschiedenen Ladekapazitäten.



Mit #PowerForAll bezieht sich mophie auf die Bereitstellung von Strom für jeden, der ein mobiles Endgerät verwendet – egal wo und in welcher Situation. Dabei berücksichtigt der Anbieter stets die aktuellsten technischen Standards des Marktes. „Ob im Bereich Software oder Hardware – die mobile Technik entwickelt sich täglich weiter“, erklärt Shawn Dougherty Mitbegründer und Geschäftsführer von mophie. „Die Herausforderung ist die allgegenwärtige Nachfrage nach einer adäquaten Stromversorgung der Geräte, was heute mehr Menschen denn je betrifft. Mit unseren Innovationen gehen wir genau diesem Wunsch fortlaufend nach.“



charge forceTM powerstation

Die charge force powerstation erweitert das aktuelle Angebot drahtloser Ladelösungen. Die praktische Station bietet mehr als das Fünffache an zusätzlicher Akkulaufzeit für die meisten Smartphones (10.000 mAh) und ist mit allen charge force juice pack Cases für iPhones und die Samsung Galaxy S-Serie sowie mit anderen Qi-fähigen Ladegeräten kompatibel. Über einen integrierten USB-Port kann gleichzeitig ein zweites Gerät geladen werden. Die charge force powerstation ist zum UVP von 99,95 Euro im qualifizierten Fachgeschäft erhältlich.







powerstation USB-C

Die powerstation USB-C für Smartphones ist eine Aluminiumladelösung mit einer hohen Kapazität von 10.000 mAh. Sie verfügt über USB-C- und USB-A-Ladeports – der mobile Akku ist auf mophie.com und im qualifizierten Fachhandel zum UVP von 99,95 Euro erhältlich. Ein Ladekabel für USB-A und USB-C gehören zum Lieferumfang.





powerstation plus

Die neu konzipierte Linie powerstation plus unterscheidet sich deutlich von ihrer Vorgängerin, denn sie bietet ein integriertes Kabel mit Wechselstecker, mit dem sowohl iOS- als auch von Android-Geräte geladen werden können. Ein schlankes, aktualisiertes Design wird durch drei Farbvarianten (Spacegrau, Gold, Roségold) akzentuiert. Die Linie bietet drei Kapazitäten (powerstation plus mini – 4.000 mAh; powerstation plus – 6.000 mAh; powerstation plus XL – 12.000 mAh). Die powerstation plus-Linie kostet UVP von 69,95 Euro.



powerstation-Familie

Die powerstation-Familie der 4. Generation bietet ein ganzes Spektrum von Kapazitäten und Farben sowie ein Aluminium-Finish auf der Ober- und Unterseite.

•powerstation mini – (3.000 mAh)

•powerstation – (6.000 mAh)

•powerstation XL – (10.000 mAh)

•powerstation XXL – (20.000 mAh)



Inspiriert durch die lebendige Street Art von Los Angeles wird die powerstation mini in fünf Farben präsentiert: Pink, Blau, Violett, Schwarz und Weiß. Die powerstation ist in den vier Farben Spacegrau, Gold, Roségold und Weiß, erhältlich, Die powerstation XL in Spacegrau, Gold und Roségold. Die mit drei USB-Ausgängen bestückte powerstation XXL ist die universelle Akku-lösung von mophie mit der bis dato größten Kapazität – erhältlich in den Farben Spacegrau und Roségold.



Die Produkte der powerstation-Familie sind zum UVP ab 34,95 Euro auf eu.mophie.com erhältlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mophie.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

mophie, der marktführende Hersteller von Akku-Cases in Nordamerika mit Sitz in Kalifornien, ist ein preisgekrönter Entwickler und Hersteller für den mobilen Lifestyle. Als namhaftes Unternehmen im Bereich innovativer mobiler Lösungen ist mophie der stolze Hersteller des juice pack® - das erste von Apple Inc. zertifizierte Akku-Case. Produkte von mophie werden für ihren Style geschätzt und wurden für beste Leistung entworfen. Sie machen eine übergangslose Integration von Hardware, Software und Design möglich. mophie hat Standorte in Kalifornien, Michigan, den Niederlanden, Hong Kong und China. Besuchen Sie uns auf http://www.mophie.com und folgen Sie uns auf Facebook, twitter und Instagram ((at)mophie).

Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Profil Marketing OHG

Florian Riener

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531. 387 33 -18

Fax: +49 531. 387 33 -44

f.riener(at)profil-marketing.com



Datum: 03.11.2016 - 22:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1420458

Anzahl Zeichen: 3551

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Florian Riener

Stadt: Braunschweig

Telefon: +49 531. 387 33 -18



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung