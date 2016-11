Rene Stareczek - Erfolgscoach für Manager und Führungskräfte

(firmenpresse) - Interviewer: Herr Rene Stareczek, vor etwa einem Jahr interviewten wir Sie als erfolgreicher Unternehmercoach dazu, wie Sie Unternehmer und deren Mitarbeitern zu mehr Erfolg verhelfen.

Rene Stareczek: Dafür bedanke ich mich, und auch für Ihr neuerliches Interesse.

Interviewer: Was hat sich im letzten Jahr verändert, was spürt man am deutlichsten in diesen schnelllebigen Zeiten?

Rene Stareczek: In einigen Branchen haben sich die Auftragslage und der damit einhergehende Zeitdruck sogar noch vergrößert. Viele Leute in diesen Branchen geraten langsam an ihre Leistungsgrenzen.

Interviewer: Die Branche Handwerk und Bau boomt aktuell weiter, auch aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen. Das bedeutet volle Auftragslage und damit auch großer Bedarf an guten Management Lösungen. Wie schaffen Sie es in Betrieben die Effizienz zu verbessern, wenn das Tagesgeschäft so häufig die Aufmerksamkeit auf sich zieht?

Rene Stareczek: Wir führen bessere Arbeitsmethoden immer direkt am Arbeitsplatz ein, sodass die Leute in sehr wenig Coachingzeit sehr schnell Ergebnisse und dadurch eine Entlastung erreichen. Diese relativ geringe Zeit muss sich der Kunde allerdings schon nehmen, um diese Zeitersparnis zu erlangen.

Interviewer: Viele Betriebe beklagen den Mangel an qualifizierten Fachkräften. Welche Möglichkeiten sehen Sie für Unternehmen trotz Personalmangel für die Zukunft gut aufgestellt zu sein?

Rene Stareczek: Die wichtigste Aufgabe liegt darin, die vorhandenen Fachkräfte selbst weiterzuentwickeln. Es wird zukünftig immer schwerer werden, welche am Markt zu finden. Man muss sie sich durch geeignete interne Ausbildungssysteme selbst machen. Wir haben dies in verschiedenen Branchen schon mit Unternehmen entwickelt und es hat sehr gute Ergebnisse erzielt. Man kann damit die Lücken der Schul- und Hochschulausbildung füllen.

Interviewer: Herr Stareczek, auch der Coaching Markt boomt. Seit Jahren strömen mehr und mehr Personen in dieses Berufsfeld. Was würden Sie einem jungen Coach heute raten?

Rene Stareczek: Wirkliche Praxis im Geschäftsleben zu gewinnen und dadurch zu wissen, wovon man redet. Leider sind viele Ausbildungen nämlich nicht sehr praxisbezogen und vermitteln Theorien, die in der Arbeitswelt schwer oder gar nicht anwendbar sind.

Interviewer: Das sind wirklich interessante Einblicke, vielen Dank. Wie bildet sich ein Coach eigentlich selbst weiter?

Rene Stareczek: Regelmäßiges Studium geeigneter Fachliteratur, Besuch guter Seminare und kritische Selbstbeobachtung.

Interviewer: Management Techniken unterliegen stets immer neuen Strömungen. Was gestern "Mund-zu-Mund-Werbung" war, nennt sich heute "Influencer Marketing". Was ist Ihre Meinung hierzu? Welche Strömungen sehen Sie im Coaching?

Rene Stareczek: Indem man etwas umbenennt, wird es nicht besser, aber möglicherweise für viele Leute weniger verständlich. Das muss nicht sein. "Alter Wein in neuen Schläuchen" ist eine alte Redewendung, die wohl nirgendwo so gut zutrifft, wie auf diesem Markt. Ich interessiere mich vor allem dafür, wie ich meinen Kunden etwas leicht verständlich machen kann, da schadet Fachkauderwelsch lediglich.

Interviewer: Herr Stareczek, wir bedanken uns für diese Einblicke und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Rene Stareczek: Besten Dank für Ihr Interesse.

Keywords: Rene Stareczek, Stareczek, Rene, Coach, Unternehmercoach, Erfolgscoach





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mein-seo-muenchen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mein SEO München ist Ihr Partner für lokales SEO, professionelle Suchmaschinenoptimierung und AdWords bzw. SEA Services.



Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung, auch im Performance Marketing durch AdWords zertifizierte Marketer.



Egal ob SEO, SEA, Conversion Optimierung, SMO, Content Marketing oder Inbound Marketing, wir helfen Ihnen, im Internet mehr Erfolg zu erhalten , Ihre Zielgruppe zu finden und zum Kunden zu verwandeln.



Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns, wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Mein SEO München

PresseKontakt / Agentur:

Mein SEO München

Peter Müller

Landsberger Str. 447

81241 München

info(at)mein-seo-muenchen.de

089-12015009

http://www.mein-seo-muenchen.de



Datum: 03.11.2016 - 22:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1420459

Anzahl Zeichen: 3919

Kontakt-Informationen:

Firma: Mein SEO München

Ansprechpartner: Peter Müller

Stadt: München

Telefon: 089-12015009





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung