Erste Quizolympiade in Athen!

In Athen findet von 3.-6. November die erste Quiz-Olympiade der Neuzeit statt.

Berlin, den 3.11.2016, vom 3. bis 6. November findet in Athen die erste Quiz-Olympiade der Neuzeit statt!



Im Laufe der vier Tage werden in Einzel-, Doppel- und Teammeisterschaften die besten Quizzer der Welt ermittelt. Über 200 Denksportler und Quizfans aus 30 Nationen werden erwartet. Die Nationen mit den meisten Teilnehmern sind: das Vereinigte Königreich, Norwegen, USA, Belgien, Dänemark, Deutschland, Portugal und Australien. Aus Deutschland nehmen insgesamt zehn Quiz-Athleten teil.

Ein kulturelles Rahmenprogramm, bei dem unter anderem die Akropolis besichtigt werden kann, runden diese besonderen Olympischen Spiele ab.



Für die Deutsche Quiznationalmannschaft werden die aus der ARD-Quizshow "Gefragt-Gejagt" bekannten "Jäger" Sebastian Klussmann und Holger Waldenberger sowie die ZDF-Quizchampions Dr. Manuel Hobiger und Thorsten Zirkel antreten. Die Quiz-Olympiade wird künftig in einem vier Jahres-Rhythmus ausgetragen werden.



Veranstalter der Wettbewerbe ist die International Quizzing Association (iQa), die auch jährlich die Weltmeisterschaft (WQC) und Europameisterschaft (EQC) ausrichtet. Deutschland wird durch den Deutschen Quiz-Verein (DQV) repräsentiert.



Weitere Informationen zur Quizolympiade: http://quizolympiad.com/

Informationen zum DQV: http://www.quizverein.de/









http://www.quizverein.de



Der Deutsche Quiz-Verein e.V. wurde im Sommer 2011 von engagierten Quizspielern und Freunden in Berlin gegründet und hat als Ziele die Förderung des Quizzens als Wettkampfsport und Form der Wissensvermittlung in Deutschland, sowie die Durchführung der jährlichen Quizweltmeisterschaft (WQC) auf deutschem Boden und die Kooperation mit nationalen und internationalen Quizverbänden.



Deutscher Quiz-Verein (DQV) e.V.

Neue Licher Pforte 15a, 35423 Lich

