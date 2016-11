Gemini Stanzmaschine. Monis-Bastelstube bietet Set mit Adapter an.

Weihnachten kann für Bastelfans kommen. Die neue Gemini Maschine ist der Hit aus England, doch vorsicht, gerade bei UK Importen, Monis-Bastelstube bietet das Set gleich mit Adapter an.

(firmenpresse) - Gemini ist eine einzigartige Maschine, für Stanz und Embossing Schablonen. Höherer Druck (besseres Ergebnis) als alle anderen Stanzmaschinen. Ideal für Papier, Karton, Vinyl, Folie und Fabric (Stoff). Stanzt die A4 Größe US Letter. Funktioniert mit den meisten Stanz und Embossing Schablonen. Inhalt der Packung: Gemini Maschine Clear Cutting Platte Base Cutting Platte Metal Cutting Platte Magnetic Shim Plastic Shim Rubber Embossing Mat Embossing Folder (3 verschiedene!) Stanzschablonen (16 einzelne Motive!) Anleitung.



Doch damit die Freude nicht am Stecker endet, Monis-Bastelstube bietet die Maschine mit Adapter an.





http://www.monis-bastelstube.de/product_info.php?products_id=6647



