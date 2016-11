Das Dortmunder U holt den Titel "Europäische Kulturmarke des Jahres 2016" / Die Europäischen Kulturmarken-Awards wurden am 03. November in Berlin verliehen

(ots) - Heute Abend wurden in der "Night of Cultural

Brands" vor 575 Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien im

TIPI AM KANZLERAMT in Berlin die diesjährigen Preisträger der

Europäischen Kulturmarken-Awards mit der AURICA geehrt. Das

Dortmunder U wurde zur "Europäischen Kulturmarke des Jahres 2016"

gewählt. www.kulturmarken.de



In diesem Jahr wurden 98 Wettbewerbsbeiträge in 7 Kategorien

eingereicht. Die 34-köpfige Expertenjury aus Wirtschaft, Politik,

Kultur und Medien hat am Abend unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Oliver

Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V., sieben

weitere Preisträger geehrt:



- Prof. Dr. Jürgen Flimm, Intendant der Staatsoper Berlin, wurde

mit einem Sonderpreis für sein bisheriges Lebenswerk geehrt.



- Den Preis "Europäischer Kulturmanager des Jahres 2016" erhielt

Dr. Thomas Girst, Leiter internationales Kulturengagement der

BMW-Group.



- Das Projekt "Henry" vom PODIUM-Festival Esslingen wurde zur

"Europäischen Trendmarke des Jahres 2016" gewählt.



- Für den erstmalig vergebenen "Preis für Stadtkultur 2016" konnte

sich das MuseumsQuartier Wien durchsetzen.



- Mit der Auszeichnung "Europäischer Kulturinvestor des Jahres

2016" wurde die UBS AG für das Kooperationsprojekt UBS MAP

Global Art Initiative geehrt.



- Den Titel "Europäische Kulturtourismusregion des Jahres 2016"

erhielt die GrimmHeimat Nordhessen.



- Die Angebote vom Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart

würdigte die Jury als "Europäisches Bildungsprogramm des Jahres

2016".



Die Preisträger wurden mit der AURICA geehrt, einer 23 Zentimeter

hohen, gewachsten Bronzestatue. Die Skulptur steht für die Exzellenz,

Attraktivität und Vielfalt des europäischen Kulturmarktes und

versinnbildlicht die wertvolle Vermittlungsarbeit der europäischen



Kulturanbieter und das herausragende Engagement europäischer

Kulturförderer.







