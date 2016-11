ARD-DeutschlandTrend: CETA bei den Deutschen beliebter als TTIP / Achtung: Redaktionelle Sperrfrist (22.45 Uhr) gilt auch für Online-Medien

(ots) -



Sperrfrist: 03.11.2016 22:45

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.





39 Prozent der Deutschen glauben, dass das Freihandelsabkommen CETA

insgesamt eher Vorteile für Deutschland bringt, 32 Prozent sehen

darin eher Nachteile. 25 Prozent sagen, dass sie das nicht beurteilen

können. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der

ARD-Tagesthemen am Dienstag und Mittwoch dieser Woche ergeben.



CETA wird deutlich positiver beurteilt als seinerzeit das

europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP. Zum Vergleich: Im

Mai wurde im DeutschlandTrend die Meinung zu TTIP abgefragt. Damals

sagten 70 Prozent der Befragten, dass ein solches Freihandelsabkommen

eher Nachteile für Deutschland bringe. 17 Prozent waren der Meinung,

dass es eher Vorteile bringe. 13 Prozent äußern sich mit "weiß nicht"

oder trauten sich kein Urteil zu.



70 Prozent der Befragten finden es gut, dass bei CETA nach den

Bedenken der belgischen Region Wallonie auf die Sorgen der Bürger

eingegangen und nachgebessert wurde. 53 Prozent machen sich Sorgen,

dass durch CETA der Verbraucherschutz in Deutschland geschwächt wird.

41 Prozent sind der Auffassung, dass CETA die Wirtschaft in

Deutschland voranbringen wird.



Den Streit in der Europäischen Union im Vorfeld der Unterzeichnung

von CETA, unter anderem weil die belgische Region Wallonie dem

Vertrag nicht zustimmen wollte, sehen 45 Prozent der Befragten als

Zeichen dafür, dass demokratische Prozesse in der EU gut

funktionieren. 36 Prozent sehen darin ein Zeichen dafür, dass die EU

in wichtigen Fragen handlungsunfähig ist. 15 Prozent sagen, dass sie

dies nicht beurteilen können.





Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht

und dürfen dann bereits verwendet werden.





Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

ab 18 Jahren

-Fallzahl: 1.005 Befragte, Vorteile-/Nachteile-Frage: 755

-Erhebungszeitraum: 31.10. bis 2.11.2016, Vorteile-/Nachteile-

Frage: 1.-2.11.2016

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert

von 50%









Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

twitter.com/WDR_Presse



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.11.2016 - 22:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1420464

Anzahl Zeichen: 2950

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung