Momentan wird über Zusammensetzungen einer künftigen

Regierungskoalition diskutiert. Das vom Ministerpräsidenten aus

Baden-Württemberg Winfried Kretschmann bevorzugte Bündnis aus Union

und Grünen verliert in der Bevölkerung an Rückhalt. 36 Prozent der

Befragten fänden als mögliche Zusammensetzung einer künftigen

Bundesregierung eine schwarz-grüne Koalition sehr gut bzw. gut für

Deutschland. Das sind 10 Punkte weniger als im September. 60 Prozent

fänden ein solches Bündnis weniger gut bzw. schlecht. Das hat eine

Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Mittwoch dieser

Woche ergeben.

Die Fortführung des schwarz-roten Bündnisses aus CDU/CSU und SPD

fänden 48 Prozent gut bzw. sehr gut für Deutschland (+3). 50 Prozent

fänden dies weniger gut bzw. schlecht. Ein Bündnis von SPD, Grünen

und Linken wird von 33 Prozent der Befragten positiv gesehen (+2), 65

Prozent bewerten dies negativ. Ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP

fänden 32 Prozent gut bzw. sehr gut. 64 Prozent fänden es weniger gut

bzw. schlecht.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

ab 18 Jahren

-Fallzahl: 1.005 Befragte

-Erhebungszeitraum: 31.10. bis 2.11.2016

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert

von 50%









