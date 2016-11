Neu: Die Themenseite "Asien" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Asien!

Neue Themenseiten bieten auf Deutsche-Politik-News.de Übersichten zu besonders interessanten thematischen Schwerpunkten wie z.B. "Asien".

(firmenpresse) - Bisher behandelte thematische Schwerpunkte bei Deutsche-Politik-News.de sind "Hanf", "Nandus in Mecklenburg", "Tornados in Deutschland", "Pegida", "Reichsbürger", "Brexit", "Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)". "AfD", "FDP", "Identitäre Bewegung", "Elektroauto", "Kreuzfahrt", "Berlin", "Hamburg", "Hunde", "Deutschland".



Asien, ein Teil von Eurasien, ist mit rund 44,615 Millionen Quadratkilometern, etwa einem Drittel der gesamten Landmasse, der flächenmäßig größte Erdteil.



Mit über vier Milliarden Menschen, mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung, ist der Erdteil Asien auch der einwohnerstärkste.



Geschichtlich spielte Asien früh eine wichtige Rolle. Hier entstanden bereits um 900 v. Chr. mit dem Neuassyrischen Reich oder 500 v. Chr. mit dem noch größeren Achämenidenreich die ersten Großreiche.



Link zur Themenseite "Asien": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Asien



Asien hat im Westen gegenüber Europa keine eindeutige geographische oder geologische Grenze.



Die häufigste Definition der Grenze zu Europa von Nord nach Süd: das Ural-Gebirge, der Ural-Fluss, das Kaspische Meer, der Kaukasus bzw. die Manytschniederung, die Südküste des Schwarzen Meeres sowie der Bosporus, das Marmarameer und die Dardanellen. Von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer ist diese Grenze rund 2.700 km lang.



An Afrika grenzt Asien nördlich des Roten Meeres über die Halbinsel Sinai (Landenge von Sues, 145 km breit).



Im Nordosten liegen die Festlandmassen von Asien und Nordamerika an der Beringstraße etwas mehr als 80 km voneinander entfernt.



Im Südosten bildet der Malaiische Archipel die Verbindung zu Australien. Den südlichsten Punkt bildet die indonesische Insel Pamana.



Seit 2002 kooperien 30 asiatische Staaten aus allen Regionen im Asian Cooperation Dialogue. Jährliche Treffen vor allem der Außen-, Finanz- und Wirtschaftsminister sollen zu einer verstärkten Zusammenarbeit beitragen.





Link zum Asien-Portal Asien-123.de: http://www.asien-123.de



In Asien leben rund vier Milliarden Menschen, was etwa 60 % der Erdbevölkerung entspricht. Sowohl in Indien als auch in China leben je über eine Milliarde Menschen.



Während vor allem Russland und die Mongolei sehr dünn besiedelt sind, kämpfen andere Länder mit den Auswirkungen ihrer Bevölkerungsexplosion



Sowohl gemessen am Wechselkurs-basierten Bruttoinlandsprodukt als auch in Kaufkraftparität ist China die größte Volkswirtschaft Asiens und die zweitgrößte weltweit.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Asien, Themenseite, News, Portal, News-Portal, Deutsche-Politik-News.de, Asien, Asien-123.de" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Donnerstag dem 03. November 2016 veröffentlicht.







http://www.asien-123.de



Datum: 03.11.2016 - 23:20

