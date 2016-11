Schwäbische Zeitung: Einer hat sie lieb - Leitartikel zu Kretschmann und Merkel

(ots) - Doch, doch. Es gibt zumindest einen, der Angela

Merkel noch richtig lieb hat - das ist Winfried Kretschmann. Dass der

grüne Ministerpräsident mit seiner Unterstützung für die Kanzlerin in

den eigenen Reihen keine Begeisterungsstürme auslöst, ist klar. Hätte

umgekehrt Merkel geschwärmt, dass Kretschmann der einzig richtige

Ministerpräsident für Baden-Württemberg ist, hätte dies in der CDU

gewiss auch Verstimmung ausgelöst.



Angela Merkel dagegen dürfte die Ermunterung genießen. Schließlich

ist sie Lobeshymnen aus dem eigenen Laden nicht mehr gewöhnt. Ob nun

aber die Wertschätzung des grünen Stuttgarter Ministerpräsidenten ihr

über den mangelnden Respekt seines Kollegen Seehofer in München

hinweghilft, ist zu bezweifeln. Die Kanzlerin wurde schlicht und

einfach nicht zum CSU-Parteitag eingeladen. Diesmal aber lag es

weniger an Horst Seehofer, dem alten Dauerstachel im Fleisch der CDU.

Diesmal war es die Angst vor der Basis, die Merkel vielleicht

auspfeifen könnte. Denn beim gewöhlichen CSU-Anhänger ist die Sicht

weit verbreitet, dass die Kanzlerin mit ihrem "Gutmenschentum" die

AfD stark gemacht hat. Ein großer Teil der CDU-Wähler denkt nicht

viel anders.



Die Konsequenzen sind jedoch längst gezogen, die Begrenzung der

Flüchtlingszahlen ist vorgenommen. Doch die AfD ist durch das Thema

hochgespült worden. Das will die CSU nicht hinnehmen. Wenn es darum

geht, die eigene Bastion zu verteidigen, war ihr die große Schwester

CDU schon immer schnurzegal.



Die CSU setzt sich deutlich von der Berliner Politik ab, um sich

zu behaupten. Doch je näher die Frage einer erneuten

Kanzlerkandidatur Merkels rückt, desto mehr ist auch die CSU in der

Bredouille, eine gewisse Wende hinzubekommen. Es sei denn, sie

spräche sich gegen Merkel aus. Das wird sie aber nicht tun, weil auch

die CSU niemand Besseren hat. Schließlich will Horst Seehofer in



München bleiben und, wie er es selbst einmal nannte, im "Mäusekino"

des bayerischen Landtags weiterhin seine Vorstellungen geben.

Vielleicht länger, als viele denken.







