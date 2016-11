Suedafrika-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Südafrika!

(firmenpresse) - Die Republik Südafrika ist ein Staat an der Südspitze Afrikas und ist der am weitesten entwickelte Wirtschaftsraum des Kontinents.



Im Süden und Südosten grenzt Südafrika an den Indischen Ozean und im Westen an den Atlantischen Ozean.



Nachbarstaaten: Im Norden liegen die Nachbarstaaten Namibia, Botswana und Simbabwe, nordöstlich Mosambik und im Osten Swasiland. Das Königreich Lesotho ist eine Enklave, es wird vollständig von Südafrika umschlossen.



Die Republik Südafrika hat drei Hauptstadtsitze: Die Regierung sitzt in der formalen Hauptstadt Pretoria, das Parlament in Kapstadt und das Oberste Berufungsgericht in Bloemfontein.



Nach Einwohnern größte Metropolen Südafrikas sind Kapstadt und Johannesburg, bedeutende Großstädte sind auch Pretoria, Durban, East London und Port Elizabeth.



Offizielle Sprachen: Englisch und Afrikaans sind die Verkehrssprachen des Landes, daneben sind mehrere Bantu-Sprachen offiziell.



Die Universität Kapstadt gilt laut THE als beste Universität Afrikas, die Technische Universität Tshwane in Pretoria ist eine der größten Universitäten des Kontinents.



Südafrika beheimatet mehr als 20.000 verschiedene Pflanzen. In der Fynbos-Region, einem Landstrich in der Provinz Westkap, findet man mehr als 9000 Arten, die das Gebiet zu einem der ökologisch vielfältigsten Flecken der Erde machen.



Viele Arten sind hier endemisch, also nur in der Kapregion beheimatet. Aus diesem Grund wird diese Region von Botanikern unter dem Namen Capensis als eines der sechs Pflanzenreiche der Erde angesehen. Die Kapregion ist aber mit Abstand das kleinste dieser Pflanzenreiche.





Die Republik Südafrika ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 578 Milliarden US-Dollar[43] die größte Volkswirtschaft Afrikas und gehört der G8+5 an. Teilbereiche der ländlichen Gebiete in den ehemaligen Homelands ähneln jedoch einem Entwicklungsland.



Die wirtschaftliche Benachteiligung der nicht-weißen Bevölkerung konnte nach dem Ende der Apartheid nicht grundlegend beseitigt werden.



