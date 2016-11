Sonnet stellt neue 2-Port 10 Gigabit Ethernet PCI Express® Adapter-Karten vor

Preisgünstige Lösung für Mac-Anwender: Die Netzwerk-Adapter-Karten Presto™ 10GbE SFP+ und Presto 10GbE 10GBASE-T

(firmenpresse) - Irvine, Kalifornien, im November 2016 – Sonnet Technologies gibt die Verfügbarkeit von zwei neuen Adapterkarten bekannt: Presto™ 10GbE SFP+ 2-Port 10 Gigabit Ethernet PCI Express 2.0 und Presto™ 10GbE 10GBASE-T 2-Port 10 Gigabit Ethernet PCI Express 3.0. Mit den neuen Produkten erhalten Anwender eine kostengünstige Lösung, um Mac Pro-Tower, Windows-PCs, Linux-Server sowie Computer mit Thunderbolt-Schnittstelle mit Speichersystemen oder ultraschneller Infrastruktur zu verbinden, die den 10 Gigabit Ethernet Standard (10GbE) nutzen. Für die Verbindung genügt ein optisches Kabel oder ein Kupferkabel.



Die Adapterkarten von Sonnet sind mit den neuesten Intel® 10 Gigabit Ethernet-Controllern ausgestattet. Sie können eine maximale Anzahl von I/O-Zugriffen bewältigen und sind somit ideal für eine hochleistungsfähige Datenverarbeitung mit niedriger Latenz, hoher Bandbreite und geringer CPU-Belastung geeignet. Beide Presto 10GbE-Karten wurden für eine maximale Thunderbolt-Performance optimiert. Damit können sie in den Echo Express oder xMac Thunderbolt-PCIe-Erweiterungssystemen von Sonnet eingesetzt werden und so Anwender mit einer ultraschnellen 10 GbE Netzwerk-Anbindung an jedem Mac oder Windows-PC mit Thunderbolt-Schnittstelle versorgen.



Presto 10GbE SFP+ ist eine x8 Low-Profile-PCIe-2.0-Adapterkarte, die eine unkomplizierte optische Netzwerk-Infrastruktur ermöglicht. Dank der beiden SFP+-Buchsen können Anwender zwischen einer bis zu 300 Metern oder einer bis zu 10 Kilometer langen Anbindung wählen. Über große Distanzen werden die Karten über einen Schalter oder andere 10GbE-Interfaces mit optischen LC Kabeln verbunden. Alternativ ist die Anbindung an Computer oder einen Schalter per RJ45 Kupfer SFP+ Transceiver möglich oder für Distanzen von 55 bis 100 Metern die besonders kostengünstige Lösung mit CAT-6 oder CAT-6A Kupferkabeln. Bei einer kurzen Entfernung von 10 Metern können auch Twinax Direct-Attach-Kupferkabel verwendet werden. Kabel und SFP+Transceiver sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.





Presto 10GbE 10GBase-T ist eine x4 Low-Profile PCIe 3.0-Karte, mit der Anwender ihre Netzwerk-Infrastruktur über ein handelsübliches Kupferkabel anbinden können. Die Karte verfügt über zwei RJ45-Ports, sodass Computer per Schalter oder ein anderes 10GbE Interface mit kostengünstigen CAT-6 oder CAT-6A Kupferkabeln angeschlossen werden können und so eine Anbindung über 55 bzw. 100 Meter erreicht wird.



„Unsere Kunden sind kreative Profis, die ein schnelles 10GbE-Netzwerk benötigen, beispielsweise bei der HD-Videobearbeitung mit mehreren Speichersystemen. Gerade bei Mac-Usern entstand daher der Wunsch nach hochleistungsfähigen und dabei kostengünstigen 10GbE-Lösungen”, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. „Unsere neuen Presto 10GbE SFP+ und Presto 10GbE 10GBASE-T PCIe-Adapterkarten sind besonders leistungsstark und lassen sich unkompliziert per optischem Kabel oder Kupferkabel anbinden – damit erhalten gerade Mac-Anwender eine optimale Lösung mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.”



Die Presto 10GbE-Karten bieten eine Reihe von Features einschließlich Link-Aggregation (Parallelverbindung) der beiden 10GbE-Anschlüsse, womit der Durchsatz deutlich größer ist als bei einer einfachen Verbindung. Dank der transparenten Ausfallsicherung bleibt der Computer auch dann mit dem Netz verbunden, falls sich ein einzelnes Kabel löst oder eine bzw. zwei Schnittstellen ausfallen. Die Karten werden unkompliziert konfiguriert, entweder mit der OS X® Systemsteuerung oder dem Windows-Gerätemanager.



Die Produkte sind ab sofort im Fachhandel verfügbar, Presto 10GbE SFP+ (Artikelnummer G10E-SFP-2XA-E2) zum UVP von 394,12 Euro, die Short-Range 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (Artikelnummer G10E-SFP-SR) und Long-Range 10BASE-LR SFP+ Transceiver (Artikelnummer G10E-SFP-LR) kosten jeweils 68,07 bzw. 147,06 Euro. Presto 10GbE 10GBASE-T (Artikelnummer G10E-2X-E3) ist zum UVP von 394,12 Euro erhältlich. Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt.





Weitere Information zu den neuen Adapterkarten von Sonnet sind unter folgenden Links abrufbar:



Presto 10GbE SFP+ www.sonnettech.com/product/presto10gbesfp.html.

Presto 10GbE 10GBASE-T http://www.sonnettech.com/product/presto10gbaset.html.



Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de







Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, Thunderbolt-PCIe-Erweiterungsprodukten sowie Interface-Karten und Media-Lesegeräten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt-Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen Anwendern den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, Interface-Karten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an MacBooks, Laptops sowie am Mac mini und an All-In-One-Computern. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an hochleistungsfähigen, kostengünstigen und zuverlässigen mobilen, Desktop- und Rackmount-Speicherlösungen. Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert Sonnet innovative, preisgekrönte Produkte, mit denen die Leistung sowie die Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert werden. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

