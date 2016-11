Süßer die Bluetooth-Speaker nie klingen

Nicht nur zur Weihnachtszeit: Turbo X und Riva S von Riva Audio bieten brillante Klangerlebnisse dank der innovativen Trillium™-Technologie

(firmenpresse) - Fountain Valley, USA im November 2016 – In diesem Jahr haben Musikbegeisterte beim Weihnachtsshopping die Wahl: Mit dem besonders kraftvollen Riva Turbo X und dem portablen Riva S stehen zwei klangstarke Bluetooth-Audiosysteme als Anwärter für den Gabentisch bereit. Neben einem authentischen Klangerlebnis, das auf der patentierten Trillium™-Technologie basiert, punkten die edel designten Lautsprecher mit extrem langen Akkulaufzeiten, ihrem hohen Bedienkomfort und vielen Zusatz-Funktionen, beispielsweise dem Phono-Mode, der Vinyl-Fans den Original-Sound beim Abspielen von Schallplatten beschert. Passend zur Vorweihnachtszeit hat Riva Audio jetzt die Preise für die klangstarken Soundsysteme gesenkt. Turbo X und Riva S sind bei den Mitgliedern von ElectronicPartner erhältlich.



Der Anspruch von Riva Audio ist, Musik so wiederzugeben, wie Künstler sie aufgenommen haben. Damit auch kleinformatige Bluetooth-Speaker ein möglichst authentisches Klangerlebnis erzeugen, hat das kalifornische Unternehmen die Trillium-Audio-Technologie entwickelt. Diese proprietäre 3-Kanal-Audiotechnologie erzeugt ein deutlich breiteres Klangfeld, als es herkömmliche Lautsprecher dieser Größe erlauben. Außerdem verwendet Riva Audio ausschließlich hochwertige Komponenten, z.B. sieben ADX-Treiber. Trotz des kleinen Formats bieten die Boxen ein ausgezeichnetes räumliches Klangerlebnis, klare Höhen und tiefe Bässe. So kommen Hörer in den Genuss eines Musikerlebnisses, das so nah am Live-Sound ist wie möglich.



Riva Turbo X

Der Turbo X eignet sich besonders für den Einsatz zu Hause. Neben seinem unverfälschten Klangbild wartet das Kraftpaket mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen auf. Für erstklassigen Gaming- und Videogenuss sorgt der Trillium-Surround-Sound. Im Turbo-Modus lassen sich die 100 dB des High-End-Speaker sogar noch steigern und bieten damit ultimativen Party-Spaß. Aber auch unterwegs macht der Turbo X eine gute Figur. So punktet er mit seiner extrem langen Akkulaufzeit: Diese beträgt bei 75 dB 26 Stunden. Über den USB-Anschluss an der Rückseite lassen sich zudem mobile Geräte wie das Smartphone oder Tablet unterwegs schnell aufladen. Der Lautsprecher wird entweder über berührungsempfindliche, beleuchtete Tasten intuitiv gesteuert oder per App. Diese ist für iOS und Android erhältlich. Dank Geräusch- und Echounterdrückung können die Boxen auch als komfortable Freisprechanlage zum Telefonieren genutzt werden. Auch Vinyl-Freunde kommen nicht zu kurz: Im Phono-Modus können sie ihre Schätze über den Turbo X hören. Damit es keine Abstriche beim Klang gibt, wird das anliegende Signal um 9 dB verstärkt. Zugleich wird in diesem Modus die automatische Lautstärkeregelung der DSP für den Aux-Eingang umgangen.





Riva S

Mobilen Sound für unterwegs bietet der 700 Gramm leichte Riva S. Auch hier sorgen Trillium Technologie und Trillium Surround für brillanten Klang sowie für Film- und Gamingspaß. Das Riva S bietet 30 Watt Leistung und 13 Stunden Akkulaufzeit bei 70 dB. Auch bei dem kleinen Lautsprecher können Endgeräte per USB aufgeladen werden und er ist wie der Turbo X ebenfalls mit dem Plattenspieler-Modus ausgestattet. Im Power-Modus lässt sich die Lautstärke sogar noch um 4 dB steigern, im Party-Modus können zwei Geräte gleichzeitig an das Riva S angeschlossen werden. Der besondere Clou ist der TrueWireless-Modus: Damit lassen sich zwei Riva S kabellos zu einem Stereosystem verbinden. Das Riva S wird mit einer passenden Tasche geliefert, so lässt sich das Mini-Klangwunder leicht verstauen und sicher transportieren.



Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Modelle Riva Turbo X und Riva S sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Riva S kostet 149,99 Euro und ist in drei Farbkombinationen erhältlich, in Schwarz mit Titan, Weiß mit Silber oder Weiß mit Gold. Turbo X ist in Schwarz oder Weiß zu haben, der UVP beträgt 229,99 Euro. Distributionspartner in Deutschland ist ElectronicPartner mit den EP:Fachhändlern und den MEDIMAX Märkten, für die Schweiz ist die Rainbow Home Entertainment AG zuständig.



Weitere Informationen zu Riva Audio sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de







Über RIVA

Audio-Experte Rikki Farr, heute Chairman von ADX, vormals Konzertveranstalter, hat in über 45 Jahren intensiv mit Musikerlegenden wie Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie, Miles Davis und vielen mehr zusammengearbeitet. In Kooperation mit leidenschaftlichen Designern, Ingenieuren und Musikern entstand so die Idee von RIVA: soundstarke und dabei handliche Lautsprecher zu entwickeln, mit denen Musik so klingt, wie sie ursprünglich gemacht wurde. Die Bluetooth-Speaker von RIVA kombinieren hochleistungsfähige Komponenten und eine ausgefeilte Technik wie die patentierte, selbst entwickelte Trillium Audio-Technologie, mit elegantem, schlankem Design. RIVA wurde in den USA bereits mehrfach prämiert, unter anderem mit dem CES Innovation Award 2014. Firmensitz ist in Südkalifornien. Weitere Informationen sind unter www.rivaaudio.com abrufbar sowie auf www.facebook.com/RIVANation, www.twitter.com/rivaaudio, www.instagram.com/rivanation, Google + http://ow.ly/Pzi9k,

http://www.youtube.com/user/RIVAaudio, http://www.pinterest.com/rivanation/



Über Audio Design Experts, Inc.

Das kalifornische Unternehmen ADX entwickelt und vertreibt hochleistungsfähige Audio-Lösungen. Dank der Kombination aus innovativem Design, intelligenter Technik, langjähriger Erfahrung und mithilfe von engagierten Partnern entstehen Audio-Lösungen mit modernster Hard- und Software. ADX wurde vor zweieinhalb Jahren von Rikki Farr gegründet. Firmensitz ist Fountain Valley in Kalifornien.



Profil Marketing OHG

