Rheinische Post:Österreichs Außenminister appelliert an deutsch-österreichische

Harmonie nach Flüchtlingsstreit

(ots) - Unmittelbar vor seinem Auftritt beim

CSU-Parteitag in München hat Österreichs Außenminister Sebastian Kurz

die Nachbarländer zu versöhnenden Signalen im Flüchtlingsstreit

aufgerufen. "Die Menschen in Deutschland und Österreich verbindet so

vieles, dass ich davon überzeugt bin, dass es nur gemeinsam gelingen

wird, die großen Herausforderungen Europas zu meistern", sagte der

ÖVP-Politiker der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Es gebe

vieles, das Österreich mit dem Nachbarland Deutschland verbinde, so

Kurz, der vor einem Jahr mit der Initiative zur Schließung der

Balkan-Route für Unmut in der Bundesregierung gesorgt hatte.

"Deutschland ist einer unserer wichtigsten Partner und Österreichs

größter Handelspartner. In keinem anderen Land leben so viele

Auslandsösterreicher, und umgekehrt ist für ein Land mit 8 Millionen

Einwohnern die Zahl von rund 170.000 Deutschen auch beträchtlich."







