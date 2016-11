Rheinische Post: Bundesfinanzministerium will Klimaschutzplan zusammenstreichen

(ots) - Bei der für heute geplanten Verhandlungsrunde

zum Klimaschutzplan der Bundesregierung fordert das

Bundesfinanzministerium noch deutliche Entschärfungen. Das geht aus

einem Übersichtspapier für die Staatssekretärsrunde hervor, das der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe)

vorliegt. Demnach verlangt das Ressort von Bundesfinanzminister

Wolfgang Schäuble (CDU) beispielsweise, den folgenden Absatz im

Entwurf von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

vollständig zu streichen: "Das Verkehrssystem in Deutschland wird im

Jahr 2050 nahezu unabhängig von Kraftstoffen mit fossilem Kohlenstoff

("dekarbonisiert") und somit weitgehend treibhausgasneutral sein."

Auch im Kapitel zur Vorbildfunktion des Bundes sieht das

Bundesfinanzministerium offensichtlich Änderungsbedarf. So soll das

Zieljahr 2030 für eine klimaneutrale Bundesverwaltung ersatzlos

gestrichen werden. Auch das von Christian Schmidt (CSU) geführte

Landwirtschaftsministerium will entscheidende Passagen im Entwurf des

Klimaschutzplans entschärfen. Dem Papier zufolge soll auf Wunsch des

Agrarressort beispielsweise diese Passage gestrichen werden: "Bis

2050 darf die Landwirtschaft noch circa 35 Millionen Tonnen

CO2-Äquivalenz und damit die Hälfte der gesamten

Treibhausgas-Emissionen verursachen. Entsprechend ist eine Halbierung

der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen von heute bis zum

Jahr 2050 erforderlich."



Kontext:



Nach Informationen der "Rheinischen Post" treffen sich am heutigen

Freitag die Staatssekretäre der Ministerien für Umwelt, Wirtschaft,

Verkehr, Landwirtschaft, Finanzen und Forschung zu einer neuen

Verhandlungsrunde im festgefahrenen Streit. Gelingt heute keine

Einigung, soll es am kommenden Montagmorgen eine weitere

Verhandlungsrunde auf Staatssekretärsebene geben. Gelingt auch da



kein Kompromiss, werden sich spätestens am Dienstag die jeweiligen

Minister treffen. Ziel ist, den Klimaschutzplan 2050 am Mittwoch im

Kabinett und damit rechtzeitig vor der Weltklimakonferenz in

Marrakesch verabschieden zu können. Ob auch Bundeskanzlerin Angela

Merkel (CDU) an einem solchen Ministertreffen teilnehmen würde, blieb

noch unklar.



