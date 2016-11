Rheinische Post: Müller und Linssen sollen RAG-Stiftung weitere fünf Jahre führen

(ots) - Die Politik setzt bei der mächtigen

RAG-Stiftung auf Kontinuität. Werner Müller (70), der die Stiftung

seit Dezember 2012 führt, soll über 2017 hinaus für weitere fünf

Jahre Vorstandschef bleiben. Ebenso sollen die Verträge der Vorstände

Helmut Linssen (74) und Bärbel Bergerhoff-Wodopia (62) verlängert

werden. Das wolle das Kuratorium, das die RAG-Stiftung kontrolliert,

auf seiner Sitzung am 5. Dezember in Berlin beschließen, berichtet

die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe)

unter Berufung auf informierte Kreise.



Die Sprecherin der RAG-Stiftung sagte der Redaktion dazu: "Die

Vertragsverlängerung von Vorständen der RAG-Stiftung ist Sache des

Kuratoriums. Dazu äußern wir uns nicht."



Das Duo Müller/Linssen war am 1. Dezember 2012 nach harten

politischen Auseinandersetzung für fünf Jahre ins Amt gekommen. Dem

Kuratorium gehören unter anderem die Ministerpräsidentinnen von NRW

und Saarland, der Bundesfinanz- und der Wirtschaftsminister an.



Auch der Chef des Kuratoriums, Jürgen Großmann (64), könne wohl

später mit einer Verlängerung seines Mandates rechnen, hieß es

weiter.



