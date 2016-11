Weser-Kurier: Zeugen wurden auf den Untersuchungsausschuss vorbereitet

(ots) - Hannover. In den umstrittenen Zeugen-Seminaren des

niedersächsischen Innenministeriums zur Vorbereitung auf den

Terror-Untersuchungsausschuss des Landtags werden Polizisten und

Verfassungsschützer vor unsachlichen Frage der Abgeordneten gewarnt.

"Klamauk ist möglich", hieß es in dem internen Vortrag der Verdener

Oberstaatsanwältin Carola Oelfke. Ein Experte der Polizeidirektion

Hannover sprach sogar von einem "politischen Kampf". Dabei er verwies

auf Disziplinprobleme und unzureichende Fragequalitäten der

Ausschussmitglieder. Die Power-Point-Präsentationen der Referenten

liegen dem WESER-KURIER vor.



An den fünf Schulungen nahmen 70 Mitarbeiter des

Verfassungsschutzes sowie 128 Polizeibeamte teil. Es handele sich um

ein "freiwilliges Angebot", wies ein Sprecher von Innenminister Boris

Pistorius (SPD) Vorwürfe einer unzulässigen Einflussnahme zurück. Man

wolle potenzielle Zeugen im Umgang mit dem Ausschuss "mehr

Handlungssicherheit" verschaffen. Bei den Kursen ging es um

Dienstgeheimnisse und Wahrheitspflicht, das Auffrischen von

Erinnerungen und um Aussagegenehmigungen. Auch die konkrete

Vernehmungssituation und ein korrektes Auftreten spielten eine

Rolle. Die Polizeizeugen sollten dabei aufs Kaugummikauen

verzichten, riet die Staatsanwältin







