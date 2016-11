NOZ: IG Metall greift Arbeitgeber in Rentendebatte scharf an

Osnabrück. In der Diskussion um die Zukunft der Renten erhebt die

IG Metall scharfe Vorwürfe gegen die Arbeitgeber. Der

Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Hofmann sagte der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Freitag), die Arbeitgeber versuchten, "die Menschen hinters

Licht zu führen, indem sie immer wieder vor höheren Belastungen durch

steigende Rentenbeiträge warnen". Zugleich forderten die Arbeitgeber

mehr private Vorsorge. Diese Belastungen müssten die Arbeitnehmer

aber alleine tragen. Hofmann: "Das ist ein leicht durchschaubares

Kostensenkungsmanöver der Arbeitgeber. Basis der Altersvorsorge muss

aber die paritätisch bezahlte gesetzliche Rentenversicherung bleiben.

Alle Menschen brauchen auskömmliche Renten und nicht nur die, die

zusätzlich vorsorgen können."



Der IG-Metall-Chef rief zugleich dazu auf, sich Populisten

entgegen zu stellen. Er kritisierte, Populisten hätten nur deshalb so

viel Zulauf, "weil sie die Menschen glauben machen, man könne sich

von Umbrüchen wie der Globalisierung oder der Digitalisierung

abkoppeln". Es sei deshalb mit Blick auf die Bundestagswahl eine

Riesenaufgabe, klarzumachen: "Es gibt auch in einer sich rasant

verändernden Welt Verlässlichkeit." Nicht nur die Politik müsse den

Menschen Abstiegsängste nehmen und soziale Absicherungen verbessern.

"Das ist auch eine große Herausforderung für uns als Gewerkschaften."



Mit Blick auf die Digitalisierung der Arbeitswelt und sich

verändernde Tätigkeitsprofile forderte Hofmann: "Unser Bildungs- und

Ausbildungssystem muss dringend neu aufgestellt werden." Immer mehr

Beschäftigte müssten sich während ihrer Erwerbstätigkeit mindestens

einmal neu orientieren. "Wir fordern deshalb, dass Bildung und

Weiterbildung für jeden Beschäftigten rechtlich abgesichert werden.



Davon sind wir, trotz vieler Reden über lebenslanges Lernen, leider

noch weit entfernt."



An den Gesetzgeber appellierte Hofmann, den Rahmen setzen: "Zum

Beispiel, indem er Schulen und Berufsschulen für eine zweite

Ausbildung oder Weiterbildung öffnet und fit macht und indem er für

die materielle Absicherung der Menschen sorgt." Die Tarifpartner, so

Hofmann weiter, sollten Freistellungen oder Teilzeitlösungen

ermöglichen. Darauf müsse jeder Einzelne einen tarifvertraglichen

Anspruch haben.







