Deutsches Kinderhilfswerk: Deutliche Kritik des Bundesrats muss zuÄnderungen am Hartz IV-Gesetzentwurf führen

(ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert den Bundestag

auf, die deutliche Kritik des Bundesrats am Hartz-IV-Gesetzentwurf im

laufenden Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. So hat der

federführende Bundesratsausschuss für Arbeit, Integration und

Sozialpolitik in seinen Empfehlungen zur heutigen Bundesratssitzung

grundlegende Kritik an der Berechnungsmethode der Regelsätze für

Kinder und Jugendliche, der Höhe des Schulbedarfspakets und den

unzureichenden Leistungen für Alleinerziehende geübt. "Der Bundestag

sollte die Feststellung des Bundesratsausschusses, dass die

Regelsätze für Kinder und Jugendliche wissenschaftlich nicht

belastbar ermittelt wurden, ernst nehmen. Statistische Fehler bei der

Berechnung von bis zu 20 Prozent dürfen nicht hingenommen werden. Wir

brauchen an dieser Stelle eine grundlegende Reform der

Regelsatzberechnung. Transparenz und Nachprüfbarkeit sind dringend

angezeigt", betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen

Kinderhilfswerkes.



"Auch die vom Bundesratsausschuss geforderte Erhöhung des

Schulbedarfspakets auf 150 Euro jährlich darf nicht ignoriert werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass für gleiche

Bildungschancen die vollständige Deckung der Kosten für

Schulmaterialien grundlegende Voraussetzung ist. Gerade auf den

Bildungsbereich ist ein besonderer Fokus zu legen, denn der

Bildungsaufstieg ist der nachhaltigste Weg aus der Armut. Hier

braucht es verstärkte politische Anstrengungen, allen Kindern gleiche

Chancen für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu ermöglichen", so

Krüger weiter.



Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt auch die Forderung des

Bundesratsausschusses zur Einführung eines sozialrechtlichen

Umgangsmehrbedarfs für Alleinerziehende. Damit sollen positive

Anreize zur Wahrnehmung des Umgangsrechts gesetzt werden. Aus Sicht



des Deutschen Kinderhilfswerkes ist zudem erst mit der Gewährung

eines solchen Mehrbedarfs die Existenzsicherung für Kinder getrennt

lebender Eltern mit SGB II-Leistungsbezug tatsächlich gesichert.



Aus Anlass der heutigen Bundesratssitzung erneuert das Deutsche

Kinderhilfswerk außerdem seine Kritik an der geplanten Erhöhung der

Kinderregelsätze. "Die geplante Nullrunde für Kinder bis zu sechs

Jahren ist ein sozialpolitischer Skandal und fernab jeder Realität,

die Erhöhung für Jugendliche um fünf Euro ist ein schlechter Witz.

Diese Altersgruppen brauchen eine kräftige Regelsatzerhöhung, um der

Armut zu entkommen. Die Regelsatzerhöhung für Kinder zwischen sechs

und 13 Jahren um 21 Euro begrüßen wir sehr. Damit nähert sich der

Regelsatz für diese Altersgruppe langsam einem Wert, der diese Kinder

aus der Armut führt", so Krüger abschließend.







Weitere Informationen und Rückfragen:

Uwe Kamp, Pressesprecher

Telefon: 030-308693-11

Mobil: 0160-6373155

Fax: 030-2795634

Mail: presse(at)dkhw.de

Internet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.de

Twitter: (at)DKHW_de



Original-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 07:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1420503

Anzahl Zeichen: 3379

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung