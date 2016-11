100% WEEF Protein Isolate 750g GN, Whey Isolate, Eines der beliebtesden Protein am Markt.

100% WEEF Protein Isolate 750g GN, Whey Isolate, Eines der beliebtesden Protein am Markt.

(firmenpresse) - Profitieren Sie von den einzigartigen Vorteile von reinem Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat und Rinderprotein Isolat in einem Produkt!

Produkt Highlights:



Reines Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat

Reines Rinderprotein Isolat

Kein billiges Wheyprotein Konzentrat und kein minderwertiges ionengetauschtes Wheyprotein Isolat

Gigantische 27,9 Gramm Protein pro Portion

Mit nur 0,6 Gramm Kohlenhydraten und 0,5 Gramm Fett pro Portion nahezu fett- und kohlenhydratfrei

Praktisch frei von Laktose

Ideal für Diät und Wettkampfvorbereitung

Einzigartiges Aminosäureprofil



Wir bei GN Laboratories sind stolz darauf, Ihnen mit WEEF ein einzigartiges, innovatives neues Protein Supplement vorstellen zu können, das es in dieser Art bisher nirgendwo auf dem Markt gab. WEEF kombiniert die einzigartigen Vorteile der beiden wahrscheinlich hochwertigsten verfügbaren Proteinquellen: Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat und Rinderprotein Isolat. Diese Kombination liefert Ihnen ein einzigartiges Aminosäureprofil, das Ihren Muskeln alles zuführt, was sie für eine optimale Regeneration und ein maximales Muskelwachstum benötigen. Doch was genau macht WEEF allen anderen Protein Supplements auf dem Markt so haushoch überlegen? Ist es der extrem hohe Proteinanteil von 27,9 Gramm pro Portion und 93,1 Gramm pro 100 Gramm Pulver in Kombination mit dem wahrscheinlich niedrigsten Gehalt an Fett und Kohlenhydraten, den Sie auf dem Markt finden werden? Die Antwort lautet Ja, unter anderem. Um die volle Bandbreite der Vorzüge dieses einzigartigen Proteinpulvers vollständig verstehen zu können, ist es zunächst notwendig, einen Blick auf die Eigenschaften der beiden enthaltenen Proteinquellen zu werfen: Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat und Rinderprotein Isolat.



Die Vorzüge von Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat





Wheyprotein weist mit einem Wert von 104 bis 110 die höchste biologische Wertigkeit aller natürlichen Proteinquellen auf und enthält von allen Proteinquellen den höchsten Anteil an anabolen und antikatabolen BCAAs. Zusätzlich hierzu wird es schneller als nahezu jedes andere Protein verdaut und liefert hierdurch schnellstmöglich die anabolen BCAAs und essentiellen Aminosäuren, die Ihr Körper, wenn er sich nach einer harten Trainingseinheit in einem katabolen Zustand mit entleerten BCAA Speichern befindet, für Regeneration und Muskelaufbau so dringend benötigt. Kein ernsthafter Bodybuilder könnte es sich vorstellen, auf den so wichtigen Wheyprotein Shake direkt nach dem Training zu verzichten, der die Proteinsynthese und den Muskelaufbau in den Turbomodus versetzt.





Doch Wheyprotein ist nicht gleich Wheyprotein. Während Ihnen die meisten Firmen billiges Wheyprotein Konzentrat mit einem mittelmäßigen Proteingehalt und einem hohen Gehalt an Kohlenhydraten und Fett verkaufen wollen, bieten wir Ihnen das hochwertigste Wheyprotein, das Sie für Geld kaufen können: Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat. Dieses einzigartige Wheyprotein Isolat weist den höchsten Proteingehalt aller Wheyprotein Varianten auf und ist nahezu fett- und kohlenhydratfrei. Durch das sehr schonende Herstellungsverfahren bleiben bei Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat alle natürlich in Wheyprotein vorkommenden Protein Mikrofraktionen wie Alphas-Lactalbumin, Glycomacropeptide, Beta-Lactoglobulin, Immunoglobulin G (IgG), Lactoferrin, Serum Albumin, Isozym und Lactoperoxidase, sowie die natürlich vorkommende Wachstumsfaktoren wie IGF-1, TGF-1 und TGF-2 vollständig erhalten. Diese wichtigen Proteinbestandteile besitzen positive Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden und können darüber hinaus die Kortisolspiegel senken und die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern. Dies gilt jedoch nur für Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat. Bei ionengetauschtem Wheyprotein Isolat werden nahezu all diese Inhaltsstoffe zerstört und zusätzlich das Protein denaturiert, wodurch es vom Körper deutlich schlechter absorbiert wird.



Die Vorzüge von Riderprotein Isolat





Bodybuilder sind sich nicht erst seit der berühmten „Steak and Egg“ Diät des Bodybuilding Gurus Vince Gironda der Tatsache bewusst, dass Rindfleisch die wahrscheinlich beste Proteinquelle für den Muskelaufbau darstellt. Bodybuilder, die ihren Proteinbedarf primär über Rindfleisch decken, berichten in der Regel von besseren Zuwächsen an fettfreier Muskelmasse. Doch leider hat Rindfleisch auch einige Nachteile, zu denen unter anderem ein teilweise recht hoher Gehalt an Fett und Cholesterin, sowie der nicht zu vernachlässigende hohe Preis von hochwertigem Rindfleisch gehören. Darüber hinaus belastet Rindfleisch den Verdauungstrakt und kann somit nicht kurz vor dem Training verzehrt werden, ohne das Training zu beeinträchtigen.



An dieser Stelle kommt Rinderprotein Isolat in Form eines praktischen und wohlschmeckenden Proteinpulvers ins Spiel. Rinderprotein Isolat besitzt alle Vorzügen von qualitativ hochwertigem Rindfleisch, ist jedoch nahezu fettfrei und völlig cholesterinfrei. Zusätzlich hierzu ist Rinderprotein Isolat leicht verdaulich, so dass Sie zu jeder Tageszeit von den Vorzügen von Rindfleisch profitieren können, während es gleichzeitig mehr als viermal mehr muskelaufbauende Aminosäuren als Rindfleisch liefert. Da Rinderprotein Isolat von Natur aus völlig laktosefrei und praktisch kohlenhydratfrei ist, stellt es die ideale Wahl für all diejenigen dar, die entweder aufgrund einer Laktoseintoleranz kein Milchprotein vertragen oder sich während der Wettkampfvorbereitung vor mit Milchprotein Produkten in Verbindung stehenden Wassereinlagerungen fürchten und auf unnötige Kohlenhydrate verzichten wollen. In einem Satz zusammengefasst bietet Rinderprotein Isolat alle Vorzüge von qualitativ hochwertigem Rindfleisch, während es keinen der potentiellen Nachteile von Rindfleisch besitzt.



Warum ergänzen sich Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat und Rinderprotein Isolat so perfekt?

Wie Sie gesehen haben, handelt es sich bei Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat und Rinderprotein Isolat wahrscheinlich um die besten Proteinquellen, die Sie für Ihr Geld kaufen können. Wir sind bei WEEF einen Schritt weiter gegangen und haben diese beiden Proteinquellen kombiniert, so dass Sie von den synergistischen Vorzügen beider Proteine profitieren können.



WEEF kombiniert die anabole Wirkung von Rindfleisch Protein mit der extrem hohen biologischen Wertigkeit und dem hohen Gehalt an anabolen BCAAs von schnell verdaulichem Wheyprotein Isolat. Hierdurch erhalten Sie ein hoch anaboles, Proteinpulver mit einem einzigartigen Aminosäureprofil, das Ihre Blutaminosäurespiegel nach dem Training für eine optimale Regeneration und maximalen Muskelaufbau schnellstmöglich zum Ansteigen bringt. Genau wie die beiden verwendeten Ausgangsproteine weist auch WEEF mit 27,9 Gramm pro Portion mit den höchsten Proteingehalt auf, den Sie auf dem Markt finden werden, während es praktisch frei von Fett und Kohlenhydraten ist. Bei einem Kohlenhydratanteil von lediglich 0,6 Gramm pro Portion ist der theoretisch mögliche Restgehalt an Laktose so gering, dass WEEF selbst für Bodybuilder, die aufgrund einer Laktoseintoleranz normalerweise auf alle Milchproteine verzichten müssen, in der Regel keinerlei Probleme darstellt. Jetzt können endlich auch diese Bodybuilder von den anabolen Vorzügen eines schnell verdaulichen Proteins direkt nach dem Training profitieren.

WEEF ist das ideale Protein Supplement, das Sie nicht nur nach dem Training, sondern zu jeder Tageszeit verwenden können, wenn Sie einen zusätzlichen Schub an Protein und anabolen Aminosäuren brauchen können. Durch seinen hohen Proteingehalt, seinen extrem niedrigen, praktisch vernachlässigbaren Anteil an Fett und Kohlenhydraten, sowie seinen natürlichen Gehalt an gesundheitsfördernden und leistungssteigernden Protein Mikrofraktionen und Wachstumsfaktoren ist WEEF außerdem das ideale Protein für jede Diät und jede Wettkampfvorbereitung. Worauf warten Sie noch? Verabschieden Sie sich von Ihrem mittelmäßigen Proteinpulver und ihren mittelmäßigen Fortschritten und beginnen Sie mit dem hochwertigsten Proteinpulver, das Sie für Ihr Geld kaufen können, maximale Fortschritte zu erzielen.

Die GN Laboratories Qualitätsgarantie





Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/de/whey-isolate-protein/3609-weef-gn-laboratories.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 04.11.2016 - 07:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1420504

Anzahl Zeichen: 8945

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung