In gewisser Weise kann man schon sagen, dass die Zeichen auf Konfrontation stehen!

Steht UNS ein dritter Weltkrieg „ein asymmetrischer Konflikt ohne Grenzen" bevor? Dieser Krieg würde Dimensionen annehmen, die noch über den globalen Charakter konventioneller Kriege hinausreichen würden.

(firmenpresse) - Der nächste Weltkrieg wäre nicht der erste Krieg, der durch ein weltpolitisch unbedeutendes Ereignis ausgelöst werden könnte. Ein Beispiel ist das Attentat von 1914, bei dem das Thronfolgerpaar aus Österreich (Franz Ferdinand und seine Frau) erschossen wurde. Die Folge war der erste Weltkrieg.

Steht UNS ein dritter Weltkrieg „ein asymmetrischer Konflikt ohne Grenzen“ bevor? Er wäre nicht mit Stalingrad und Verdun zu vergleichen. Dieser Krieg würde Dimensionen annehmen, die noch über den globalen Charakter konventioneller Kriege hinausreichen würden.

Aktuell herrschen in über 20 Ländern immer noch Kriege.

Syrien ist das aktuellste Beispiel. Seit Anfang 2011 bekämpfen sich in diesem Land drei Gruppen.

Hinzu kommt, dass es seit fast 50 Jahren Kriege gibt, die bis heute immer noch andauern (Indonesien „Papua-Krieg“).

Kommt nun der 3. Weltkrieg oder hat er schon angefangen?

Vielen Menschen ist es bewusst, dass unsere Welt an einem sehr kritischen Punkt angelangt ist und die aktuellen Ereignisse „weltweit“ könnten zu einem der tödlichsten Konflikte unserer Zeit eskalieren.

In gewisser Weise kann man schon sagen, dass die Zeichen auf Konfrontation stehen. Immer mehr Regierungen bombardieren Syrien.

Weltweit verüben Terrororganisationen wie der IS Anschläge- die westliche Welt wird hierdurch immer mehr in einen Terrorkrieg hineingezogen.

China und die USA streiten sich um die Landgewinnung im Südchinesischen Meer und China rüstet atomar auf. Die Zeiten der nuklearen Zurückhaltung sind längst vorbei.

Warum startet China genau jetzt seine atomare Aufrüstung?

Chinas Regierung hat Atomwaffen modernisiert und mit neuen, multiplen Sprengköpfen ausgestattet. So befinden sich in einer Raketenspitze drei Sprengköpfe und diese können unabhängig voneinander auf jeweils unterschiedliche Ziele gesteuert werden (Quelle Dr. Michael Paul, Experte für Sicherheitspolitik am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit). Dr. Michael Paul sagt gegen über dem FOKUS, dass ein einzelner Sprengkopf eine weit höhere Wirkung als die Hiroshima-Atombombe hätte.



Auch an den westlichen Grenzen Russlands wird ein gefährlicher Krieg geführt, die NATO baut ihre militärischen Kräfte in den Anrainerstaaten Russlands aus.

Hier besteht auch die Gefahr einer militärischen und vielleicht nuklearen Konfrontation zwischen der US-geführten NATO und Russland.

Beide „nuklearen Supermächte“ stehen sich in vor allem in der Ukraine und Syrien wieder einander gegenüber.



Der nächste Weltkrieg

Informationen und Fakten

Autor: Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7392-3711-4

Paperback - 72 Seiten - € 6,99



Das Buch ist auch als E-Book käuflich auf dem download-Portal von itunes.apple.com, verfügbar, sowie auch auf dem iPhone, iPad oder iPod touch. Überall im Handel erhältlich (auch in den USA, Kanada und Australien).



Jutta Schütz schreibt Bücher, die anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Weitere Informationen zur Autorin und ihren Büchern findet man in den Verlagen, auf ihrer Webseite - sowie im Kultur-Netzwerk (Kommunikationsplattform für Kunst, Literatur, Musik, Film, Bühne, Entertainment und Medien).

