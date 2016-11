Neue Deckel im Metallic-Look für COM-KNOBS

OKW Gehäusesysteme hat das Standardprogramm der Drehknopfreihe COM-KNOBS um Deckel in Metallic-Look erweitert.

Drehknopfdeckel im Metallic-Look

(firmenpresse) - Durch das edle Erscheinungsbild in einer matt-verchromten Oberfläche erhalten die Drehknöpfe eine besondere Aufwertung.



Die COM-KNOBS zeichnen sich durch das ästhetische Design und eine sichere Bedienung dank bewährter Spannzangenbefestigung aus. Die Knopfmontage erfolgt dabei von vorne und gewährleistet einen festen Sitz auf der Achse. Die COM-KNOBS gibt es in den beiden Farben nero und vulkan. Es stehen dabei verschiedene Knopf-Größen zur Verfügung, die jeweils Platz für passende Deckel zum Aufstecken enthalten. Daneben gibt es jede Variante auch mit einer Aussparung für ein zusätzliches Markierungsteil. Die bestehenden Deckel in einer modernen Farbauswahl in Pastelltönen sowie in schwarz wurden nun um 4 weitere im Metallic-Look aus einem ABS-Material ergänzt. Erhältlich sind die edlen Ausführungen für die Knopf-Größen ø 23, ø 31 und ø 40. Der Deckel für die Größe ø 40 ist dabei sowohl mit als auch ohne Fingermulde für rationelles Handling beim Einstellen erhältlich.



Die COM-KNOB-Reihe ist u.a. prädestiniert für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591 in der Mess- und Regeltechnik, Kommunikation, Medizin- und Labortechnik, Heizungs- und Klimatechnik, Health Care, Wellness und Buildung. Die Drehknöpfe lassen sich auch nach Kundenwunsch modifizieren: z.B. mit mechanischer Bearbeitung für Schnittstellen oder der Bedruckung des Logos.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.okw.com



Gehäuse sind mehr als nur Verpackung. Sie geben Ihrem Produkt ihr Gesicht, bieten Funktionalität und überzeugen durch Design. OKW Gehäusesysteme gehört zu einem der führenden Hersteller in der Gehäuse- und Drehknopftechnologie weltweit. Mit einem Exportanteil von über 50 % ist OKW ein exportorientiertes Unternehmen.



OKW Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH

Friedrich-List-Straße 3, 74722 Buchen

Datum: 04.11.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1420510

Anzahl Zeichen: 1521

Firma: OKW Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH

Ansprechpartner: Lisa Binninger

Stadt: Buchen

Telefon: +49 (0) 6281 404 00



