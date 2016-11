Equitas Resources Corp. gibt Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt



Vancouver, British Columbia, 3. November 2016 - Equitas Resources Corp. (Equitas oder das Unternehmen) (TSXV: EQT) (US: EQTRF) (Frankfurt: T6UN) kündigt mit sofortiger Wirkung bestimmte Änderungen in der Geschäftsleitung an.



Chris Harris, President und CEO, tritt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurück, um sich einem medizinischen Eingriff zu unterziehen, dessen Rekonvaleszenz mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird. Alan Carter hat sich bereiterklärt, mit sofortiger Wirkung das Amt als President und CEO ad interim zu übernehmen. Chris wird während dieser Zeit ein Director von Equitas bleiben und seine Aufgaben nach vollständiger Genesung wieder übernehmen.



Dr. Alan Carter ist einer der Mitbegründer von Alta Floresta Gold Ltd., das brasilianische Goldunternehmen, das Equitas im April 2016 übernommen hat, und ist demnach mit allen Projekten des Unternehmens in Brasilien vertraut. Er hat 30 Jahre Erfahrung im Mineralexplorationssektor insbesondere in Südamerika. Er war einer der Mitbegründer sowie von 2007 bis zur Übernahme des Unternehmens im Mai 2016 durch Anfield Gold President und CEO von Magellan Minerals Ltd. In dieser Zeit hat Magellan zwei bedeutende Goldentdeckungen in Brasilien, Cuiu Cuiu und Coringa, gemacht. Er promovierte zum Thema der Geochemie von Gold und lebte und arbeitete während seiner Tätigkeit bei BHP Billiton und Rio Tinto in Südamerika. Er sitzt derzeit im Board of Directors von Peregrine Diamonds Ltd. und Anfiled Gold. Er ist überdies Mitbegründer, ehemaliger Chief Operating Officer und Director von Peregrine Metals Ltd., das 2011 für 487 Millionen US-Dollar an Stillwater Mining verkauft wurde.



Kyler Hardy, Chairman von Equitas, sagte hierzu: Ich möchte Chris für seinen Einsatz und seine harte Arbeit in den vergangenen drei Jahren danken und wünsche ihm eine schnelle Genesung und hoffe, dass er schnell zur Arbeit zurückkehren kann. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich Alan bereiterklärt hat, die Aufgaben als CEO und President interimistisch zu übernehmen und die Entwicklung von Equitas voranzutreiben. Alan ist mit unseren Projekten bestens vertraut und hat nachweisliche Erfahrung in Brasilien.





