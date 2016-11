Alkohol tötet 360.000 Menschen pro Jahr

Viele Hunderttausend Menschen erkranken jedes Jahr aufgrund Ihres Alkoholkonsum an Krebs und ca. 360.000 sterben daran. Die häufigsten Fälle finden sich in Europa und Nordamerika.

(firmenpresse) - Es sind ca. 700.000 Menschen weltweit, die jedes Jahr aufgrund ihres Alkoholkonsums an Krebs erkranken. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 365.000 Menschen sterben wegen Leber-, Speiseröhren-, Darm-, Hals- oder Brustkrebs. Das berichten die Forscher auf einer Tagung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC).



"Viele Menschen wissen nicht, dass Alkohol Krebs hervorrufen kann", sagt Kevin Shield, der die Ergebnisse vorgestellt hat. Die IARC-Forscher haben Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Alkoholkonsum weltweit aus dem Jahr 2012 ausgewertet.



In Europa, Australien und Nordamerika wird am meisten getrunken



Demnach verursacht Alkohol fünf Prozent der jährlichen Neuerkrankungen an Krebs und 4,5 Prozent der Todesfälle. Dabei ist allerdings zu beachten, dass weltweit überhaupt nur 40 Prozent der Menschen regelmäßig Alkohol trinken.



Betroffen sind dementsprechend vor allem Patienten in wohlhabenden Regionen wie Nordamerika, Australien und Europa, wobei der Schwerpunkt hier laut Studie auf den osteuropäischen Ländern liegt. Eine wachsende Gefahr sehen die Wissenschaftler auch für aufstrebende Schwellenländer wie China und Indien, wo der Alkoholkonsum zunimmt.



Wie viel Alkohol ist okay?



Als gesundheitlich unbedenklich gilt bei Frauen eine Grenze von 12 Gramm Alkohol pro Tag, bei Männern sind es 24 Gramm. Das bedeutet, eine Frau sollte maximal 0,25 Liter Bier oder 0,1 Liter Wein am Tag trinken, ein Mann maximal 0,5 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein. Zudem sollten Frauen und Männer an mindestens zwei Tagen in der Woche keinen Alkohol zu sich nehmen.



Der Genuss von Alkohol erhöht der Untersuchung zufolge vor allem das Risiko für Brustkrebs. Diese Krebsart tritt bei mehr als einem Viertel der 704.000 jährlich neu diagnostizierten Krebsfälle im Zusammenhang mit Alkohol auf, gefolgt von Darmkrebs (23 Prozent).



Shield hatte in einer früheren Studie herausgefunden, dass selbst eine verhältnismäßig geringe Alkoholdosis von weniger als zwei Gläsern Wein pro Tag das Risiko für Brustkrebs um fünf bis zehn Prozent erhöhen könnte. Eine bestimmte Grenze gebe es nicht, erklärte Shield. Die Gefahr an Brustkrebs zu erkranken, erhöhe sich linear zur konsumierten Alkoholmenge.





Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.