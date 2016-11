Furiose Vorstellung: Premiere der neuen Sarrasani Dinner-Show "Elements II: Feu et L"Eau"

Drei Stunden Staunen, Lachen und den Atem anhalten im Wechselspiel der Elemente Feuer und Wasser / Zweiter Teil der Show-Trilogie?Elements?begeistert Publikum im Chapiteau auf dem Wiener Platz / Spielzeit noch bis 15. Januar 2017

(Bildquelle:©Kai Schmidt)

(firmenpresse) - Dresden, 4. November 2016 - Vor rund 300 Premierengästen präsentierte Andre Sarrasani gestern im Sarrasani Trocadero Dinner-Varietheater seine brandneue Show "Elements II: Feu et L"Eau". Für den zweiten Teil der Show-Trilogie, die im vergangenen Jahr begonnen hatte, gaben 17 Artisten, Tänzer, Comedians und Akrobaten ihr Bestes, um das Publikum zu begeistern. Sie alle interpretierten mit ihren Darbietungen das Thema der Show und führten dem Publikum auf jeweils ganz eigene Weise die Macht des Feuers und die Kraft des Wassers vor Augen. "Ich freue mich sehr, dass dieser Premierenabend so hervorragend gelaufen ist", sagt Circus-Chef Andre Sarrasani. "Dresden hält uns auch in schwierigen Zeiten die Treue - das wollen wir mit knapp drei Monaten Varietespektakel auf höchstem Niveau belohnen."

Höhepunkt der diesjährigen Show waren unter anderem die Auftritte von Raoul Schoregge alias Correggio. Für Andre Sarrasani ist "der beste Clown Deutschlands". Neben seinen Slapstick-Einlagen führte er gemeinsam mit Sarrasani, dem Comedian Yello und dem Artisten Roberto Cappello durch die Show. "Bei der Premiere hat Correggio eindrücklich unter Beweis gestellt, dass wir mit ihm wirklich einen der ganz Großen des Circusgewerbes auf der Trocadero-Bühne haben", so Andre Sarrasani.

Ob Wasserakrobatin Katrina Asfardi oder die feurig-wagemutigen Darbietungen der Granadeiro Brothers in ihrem Todesrad, ob die Kontorsionistin Dou Dou oder die Sarrasani Dancers - in der Show verwandelte sich die Gegensätzlichkeit der Elemente Feuer und Wasser zu einem atemberaubenden Ganzen. Dabei kamen die Zuschauer auch das erste Mal in den Genuss der für diese Spielzeit neu konstruierten Bühne. Die Künstler traten auch mitten im Publikum auf und ließen es dadurch noch intensiver am Geschehen teilhaben. Doch Feuer und Wasser spielten nicht nur auf der Bühne die Hauptrolle, auch Fernsehkoch Mirko Reeh hatte das show-begleitende Gourmet-Dinner am Thema der Show ausgerichtet und ließ unter anderem ein Karotten-Kokos-Schaumsüppchen mit feurigem Orangen-Chili und Buntbarschfilet aus der Oberlausitz servieren.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sarrasani, das ist Circus. Ja, aber nicht nur. Aus dem einstigen Wandercircus ist ein modernes Entertainment-Unternehmen gewachsen, das seine Kraft aus einer mehr als hundertjährigen Tradition schöpft. Der Erfolg des Unternehmens ist maßgeblich das Verdienst von André Sarrasani, der seit dem Jahr 2000 an dessen Spitze steht. Heute bietet Sarrasani Dinnershows, Künstlerspektakel, aber auch Zeltvermietung, Catering und Technik an - eben alles, was gutes Entertainment ausmacht.

