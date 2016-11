Tagessieg: "The Voice of Germany" dominiert die Prime Time // ProSieben ist mit 14,5 Prozent Marktführer am Donnerstag

(ots) - Musik ist Trumpf: "The Voice of Germany"

beherrscht zum Auftakt der dritten Sendewoche mit 23,5 Prozent

Marktanteil (14-49 Jahre) den Donnerstagabend, legt damit im

Vergleich zur Vorwoche (23,3 Prozent) leicht zu und sichert sich zum

dritten Mal in Folge mit deutlichem Abstand den Tagessieg. ProSieben

ist mit sensationellen 14,5 Prozent Marktführer am Donnerstag. "red."

punktet im Anschluss mit starken 16,2 Prozent Marktanteil.



Diese Talente singen sich in die Coach-Teams:



Yvonne Catterfeld begrüßt Flávio Martins (25, Bamberg) und

Victoriya Andonova (26, Frankfurt a. Main) neu im Team. Daniel Ferrer

(21, Augsburg), Tay Schmedtmann (20, Steinhagen) und Homsing Ronra

Shimray (39, Karlsruhe) verstärken Team Andreas. Samu Haber greift

bei Andrina Travers (21, Zürich/CH) und Vanessa Iraci (31,

Gundelfingen) zu. Und die Fantas sichern sich Lara Trautmann (27,

Bremen). Die aktuelle Teamwertung: Michi und Smudo (10), Yvonne (10),

Samu (10), Andreas (8).



Die nächste Ausgabe von "The Voice of Germany" läuft am Sonntag,

6. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1.



Infos zu "The Voice of Germany" und Bilder der Talente gibt es auf

der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter

www.TheVoiceofGermany.de



Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt

es unter www.tickethall.de





Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel

D + EU)

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV

Deutschland Audience Research

Erstellt: 04.11.2016 (vorläufig gewichtet: 03.11.2016)





