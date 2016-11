Double-Feature-Book im Karina-Verlag

Sie fragen sich jetzt sicher, was ist ein Double-Feature-Book? Das ist ein Buch, was man von beiden Seiten lesen kann!

Schlägt man es von der einen Seite auf, erwartet Leserinnen und Leser die Geschichte von Kouki, der sich mit seiner ‚5 ¾‘ auf den Weg nach Afrika macht. Dass dieses Vorhaben nicht so einfach durchführbar ist, kann man sich vorstellen. Ist man nun am Ende dieses Abenteuers angelangt, wendet man das Buch und startet vom Umschlag her neu mit Beppos Geschichte. Ein Maulwurf, dessen sehnlichstes Ziel die Wüste ist. Dort könnte er graben und graben und …

Für ‚Ab in die Wüste‘ gibt es außerdem noch einen besonderen Bonus: die Geschichte wird im Buch viersprachig abgedruckt (Deutsch, Russisch, Französisch und Schwyzerdütsch)



Dieses Buch ist ein echtes Highlight und wird Groß und Klein begeistern. Liebenswerte, kindergerechte Geschichten mit wunderbaren Illustrationen.

Über den Karina-Verlag:

Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.

Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.

Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.

Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:

„Jedes Buch ist eine Träne weniger“.



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.



Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

