Neuerscheinung: SPPS 161 "Revolution and War in Contemporary Ukraine" by Olga Bertelsen

(firmenpresse) - "Revolution and War in Contemporary Ukraine' is indispensable reading for anyone who wants clearheaded, unbiased, multidisciplinary analysis of the relationship between Ukraine’s revolutionary democratic strivings and Putin Russia’s imperial response."

Prof. Dr. Alexander Motyl, Rutgers University, Newark



What are the reasons behind the rapid cultural changes in Ukraine since 2013?

The Ukrainian revolution of 2013–2014, Russia’s annexation of the Crimean peninsula, and its invasion of eastern Ukraine have altered the post-Cold War political landscape and, with it, the regional and global power and security dynamics.

The studies included in “Revolution and War in Contemporary Ukraine”, edited by Olga Bertelsen, illuminate the growing gap between the political and social systems of Ukraine and Russia.



www.ibidem-verlag.de



Olga Bertelsen (ed.)

Revolution and War in Contemporary Ukraine

The Challenge of Change

444 Seiten, Paperback. 2016. 45,90€

ISBN 978-3-8382-1016-2

Published in: Soviet and Post-Soviet Politics and Society



Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ibidemverlag.de/Reihen-Schriftenreihen-Institutsreihen/Soviet-and-Post-Soviet-Politics-and-Society/Revolution-and-War-in-Contemporary-Ukraine.html



Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

