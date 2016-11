Linxensübernimmt Smartracs Bereich für Secure ID& Transaction (SIT)

(ots) -



- Übernahme markiert bahnbrechenden Schritt in der Entwicklung von

Linxens

- Diversifiziert dessen Produktpalette für RFID-Antennen und -Inlays



- Der neue Konzern wird mehr als 500 Mio. EUR Umsatz generieren und

weltweit über 3.500 Menschen beschäftigen



LINXENS, ein globaler Marktführer in Sachen Design und Produktion

von Micro-Steckverbindern für Chipkarten, hat heute die Übernahmen

von SMARTRACs SIT-Bereich bekanntgegeben, einem weltweiten

Marktführer für Entwicklung und Produktion von RFID-Inlays und

-Antennen. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen

sein.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161102/435504LOGO )



Durch die Übernahme des technischen Fachwissens und der Vision von

SMARTRACs SIT-Bereich wird Linxens seine Position als führender

Anbieter von Kontakt- sowie kontaktlosen Konnektivitätslösungen für

Chipkarten in seinen wesentlichen Geschäftsbereichen Bezahlvorgänge,

elektronischer Staat, Telekommunikation, Transportwesen,

Treueprogramme und Zugangskontrolle stärken.



Außerdem erweitert sie mit Standorten in China, Frankreich,

Deutschland, Singapur, Thailand und den USA Linxens' weltweite

Präsenz. Das vereinte Unternehmen wird seine Innovationsfähigkeiten

auf gemeinsame Programme konzentrieren, die die Entwicklung neuer

Produkte beschleunigen, und wird voraussichtlich mehr als 500 Mio.

Euro an Einnahmen generieren und so weitere Innovationen und

Expansionsmaßnahmen ermöglichen.



Wachsende Marktchancen



Kontaktlose Lösungen werden immer allgegenwärtiger. Smartracs

Bereich "Secure ID & Transaction" (SIT, sichere Identitätsnachweise

und Transaktionen) liefert RFID-Komponenten für fünf wesentliche

Anwendungsbereiche: staatliche Ausweispapiere (maschinenlesbare

Personalausweise, Pässe, Führerscheine usw.), Zahlungsverkehr,



Transportwesen, Treueprogramme und Zugangskontrolle.



Da der Schwerpunkt auf Sicherheit zunimmt, verwenden Regierungen

mehr und mehr maschinenlesbare Ausweise - immer häufiger auch mit

kontaktlosen Schnittstellen. Dadurch steigt der Bedarf an Antennen

und Inlays für den Einsatz in elektronischen Ausweispapieren. Der

elektronische Reisepass ist inzwischen gang und gäbe, und der

Schwerpunkt verschiebt sich zunehmend in Richtung elektronischer

Personalausweise und Führerscheine - insbesondere in

Schwellenländern.



Auch im Transportwesen sowie bei Treueprogrammen und für die

Zugangskontrolle werden häufig kontaktlose Lösungen eingesetzt, und

alle diese Bereiche verfügen über ein beeindruckendes

Wachstumspotenzial: Der Markt für kontaktlose Zugangskarten soll

zwischen 2015 und 2019 ein Wachstum von über 5 % aufweisen.



Während die weltweite Einführung des EMV-Standards für Zahlkarten

in vollem Gange ist, gehen die Überlegungen inzwischen dahin, die

vorhandenen EMV-Karten mit kontaktlosen Funktionen (NFC) aufzurüsten.

Dieser Wechsel begann vor einigen Jahren in der EU und in China und

vollzieht sich derzeit in den USA, in Lateinamerika sowie im

asiatisch-pazifischen Raum. Im Bankwesen soll die Nachfrage nach

dieser Technologie innerhalb der nächsten fünf Jahre um 9 % jährlich

zunehmen.



Christophe Duverne, CEO von Linxens, kommentiert:



"Wir haben vor, unser Portfolio an innovativen Produkten und

Lösungen einzusetzen, um uns zu einem Komplettanbieter von

Konnektivitätslösungen für Chipkarten für Kontakt- und kontaktlose

Systeme zu entwickeln. Wir sind beide Innovationsführer in unseren

jeweiligen Bereichen, und daher wird die Verbindung unserer

innovativen Fähigkeiten es uns ermöglichen, eine Zukunftsvision für

sichere Chipkarten-Konnektivitätstechnologien zu entwickeln, um

unseren Kunden erstklassige Produkte anbieten zu können."



"Eine lokale Präsenz hat für unsere Kunden große Vorteile. Mit

einer größeren globalen Ausdehnung können wir besser auf Änderungen

in der Nachfrage am Markt reagieren und unsere Kenntnisse der

Kundenbedürfnisse im Kontext der jeweiligen lokalen

Marktanforderungen ausbauen."



Über Linxens



http://www.linxens.com



Über Smartrac



http://www.smartrac-group.com







Pressekontakt:

eloquenza pr gmbh

Jaya Hegele/Amelie Nägelein

email: linxens(at)eloquenza.de

Tel: +49 (0)89 24 20 38-0



LINXENS: Pierre-François PELTIER-VEILER :

PierreFrancois.PeltierVeiler(at)linxens.com - +33(0)1 41 34 34 70 / +33

(0)6 14 83 48 99



Original-Content von: Linxens, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Linxens

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 08:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1420544

Anzahl Zeichen: 5062

Kontakt-Informationen:

Firma: Linxens

Stadt: Paris, Frankreich





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung