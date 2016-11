Ring frei für die nächste Runde! ProSiebenSat.1 und Sauerland Event schließen neuen Exklusiv-Vertrag

(ots) -

-7Sports sichert sich neues Rechte-Paket für alle Plattformen



-Exklusiv-Deal umfasst nationale und internationale Kämpfe



Die ProSiebenSat.1 Media SE und Sauerland Event setzen ihre

erfolgreiche Zusammenarbeit fort. 7Sports, die Sportbusiness-Unit der

ProSiebenSat.1 Group, und Deutschlands größter Boxstall verständigen

sich auf ein umfassendes Rechte-Paket. Es beinhaltet sowohl

Free-TV-Rechte als auch die Exklusiv-Rechte für weitere Plattformen

wie www.ranfighting.de und www.ran.de. Konkret hält 7Sports damit die

Rechte für nationale und internationale Kämpfe im Pay-TV, für

Pay-per-View-Ausstrahlungen sowie für die legendären Kämpfe von

Boxern wie Henry Maske, Axel Schulz oder Graciano "Rocky" Rocchigiani

aus dem Sauerland-Archiv.



"ran Boxen" bleibt damit die erste Adresse für den deutschen

Boxsport und zeigt weiterhin die großen Kämpfe mit Arthur Abraham und

Jürgen Brähmer. Auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente wie Tyron Zeuge

und Vincent Feigenbutz sind auf den Plattformen von ProSiebenSat.1 zu

sehen.



Zeljko Karajica, CEO von 7Sports: "Die Fortsetzung unserer

erfolgreichen Partnerschaft mit dem Sauerland-Boxstall ist ein

Zeichen für den deutschen Boxsport. Wir sind von der Attraktivität

dieser Sportart überzeugt. Die Sauerland-Kämpfer werden uns auch in

Zukunft mit spannenden und spektakulären Fights auf der großen

Box-Bühne begeistern."



Sauerland-Boxer Tyron Zeuge steigt bereits am Samstag, 5. November

2016, wieder in den Ring. SAT.1 zeigt den WM-Kampf gegen Giovanni De

Carolis live bei "ran Boxen" ab 22:20 Uhr.



Pressekontakt 7Sports:



Michael Ulich Kommunikation/PR Tel.: +49 [89] 95 07-7296

Michael.Ulich(at) prosiebensat1.com



www.7sports.de



ProSiebenSAT.1 Sports GmBH



Ein Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 7



D-85774 Unterföhring



Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ProSiebenSat.1 Media SE

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1420546

Anzahl Zeichen: 2210

Kontakt-Informationen:

Firma: ProSiebenSat.1 Media SE

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung