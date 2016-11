P&P Gruppe: Verkaufsstart beim zweiten Bauabschnitt des Fürther Wohnprojekts "Sonnenlogen"

(firmenpresse) - Nachdem innerhalb weniger Wochen die 28 Micro-Apartments des ersten Bauabschnitts im Fürther Wohnprojekt "Sonnenlogen" verkauft worden waren, startet nun die Vermarktung der Wohneinheiten im zweiten Bauabschnitt. Angeboten werden 40 Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 50 und 100 Quadratmetern. Die Preise liegen zwischen 3.800 und 4.500 Euro je Quadratmeter. Im Jahr 2015 hatte die P&P Gruppe Bayern das rund 3.000 Hektar große Areal im Fürther Süden und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wiesengrund erworben. Dort entstanden in zweijähriger Bauzeit sowie in zwei Bauabschnitten die "Sonnenlogen" mit insgesamt 68 Wohneinheiten. Die sonnendurchfluteten Wohnungen sind umgeben von einer sehr guten Infrastruktur und liegen in unmittelbarer Nähe der Fürther Innenstadt. "Die "Sonnenlogen" bieten den ausgewogenen Mix moderner Wohnformen", sagt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe Bayern. Jedes Micro-Apartment ist voll möbliert mit Bett, Wohnmöbeln und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile. Im zweiten Bauabschnitt werden die Zweizimmerwohnungen optional mit Einbauküchen und die Dreizimmerwohnungen unmöbliert zur individuellen Gestaltung und Einrichtung angeboten. Nach dem raschen Abverkauf der Micro-Apartments im ersten Bauabschnitt erwartet P&P-Chef Michael Peter "auch für die Wohnungen im zweiten Bauabschnitt eine große Nachfrage von Selbstnutzern und privaten Investoren." Die einen schätzten das citynahe Wohnen in der Natur, die anderen setzten auf ein langfristig attraktives Investment.





Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

