Brand new - Der Christ Hot Car Wash Kalender 2017

"The Wash - Christ time travel!"

(LifePR) - Druckfrisch kommt die Neuauflage des heiß begehrten Sammlerkalenders Hot Car Wash Kalender 2017 heraus. Wie üblich erscheint der limitierte Kalender im Zwei-Jahres-Turnus brandneu zur Weltmesse Automechanika 2016.

Der Hot Car Wash Kalender ist ein gelungener Mix aus Car Wash und Erotik und hebt sich deshalb von der Masse ab, weil er sehr individuell fotografiert ist, d. h. es sind nicht ?nur? schöne Frauen auf den Bildern zu sehen sondern das Thema Car Wash wird in jedem Kalender immer wieder neu interpretiert.

Der Kalender trägt ganz klar die Christ-Handschrift: Modern, individuell und innovativ! Jeder Kalender erzählt eine eigene Geschichte bzw. ein neues Thema.

?Christ time travel? lautet das Thema für den aktuellen Hot Car Wash Kalender ?The Wash? Hier zeigen die eindrucksvollen Bilder: Top-Models waschen edle Autos, diesmal angelehnt an Filmplakate berühmter Filme der vergangenen Jahrzehnte. Die Zeitreise beginnt 1963, in dem Jahr als Franz Christ die erste Portalwaschanlage baute.

Was 2005 als Geschenk für Geschäftskunden begann, ist inzwischen zum Kultobjekt geworden. Der Hot Car Wash Kalender wird jedes Jahr gehandelt wie ein heiß begehrtes Sammlerobjekt. Er ist nicht käuflich zu erwerben, sondern wird nur an Freunde des Unternehmens und Christ Kunden vergeben. Die limitierte Auflage liegt bei 6.000 Stück.

Der Kalender wurde erneut fotografiert von Top Fotograf Mark Goldberg, Monaco. (www.mg911.com) Mark Goldbergs Bilder visualisieren was Fotografie auszeichnet: Unverkennbaren Stil und Flair! Seine Handschrift ist einzigartig! Mark Goldberg fotografiert Frauen mit großem Respekt und zeigt sie dadurch stets begehrenswert, stark und zugleich erotisch. Editorial, Fashion, Stills, Werbekampagnen, Kalender, sowie Nudes u.v.a.m. gehören zu seinem Repertoire.

Fotografie: Mark Goldberg monaco,

www.mg911.com



Produktion: Otto Christ AG, Memmingen

www.christ-ag.com





Kommentare zur Pressemitteilung