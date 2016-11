CARE zur Klimakonferenz in Marokko: "1,5 Grad muss das Ziel sein"

Staaten müssen Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Energien geben sowie faire Finanzierung von Anpassungsstrategien garantieren

(ots) - Im Vorfeld der am Montag in Marrakesch beginnenden

22. UN-Klimakonferenz fordert die Hilfsorganisation CARE ein

deutliches Bekenntnis zu minimaler steigender Erderwärmung sowie

ausreichende Finanzierungszusagen für Anpassung. "Die sehr schnelle

Ratifizierung des Pariser Abkommens von 2015, das nun schon vor

Konferenzbeginn in Marokko offiziell in Kraft tritt, war ein

wichtiges Zeichen von Seiten der Staatengemeinschaft, dass

Multilateralismus funktioniert und Verpflichtungen auch ernst

genommen werden", sagt Sven Harmeling, klimapolitischer Koordinator

bei CARE und als Delegationsleiter in Marokko vor Ort. "Nun muss es

darum gehen, dem Papier zügig konkrete Umsetzungsschritte folgen zu

lassen."



Im Pariser Text wird von einer maximalen Erwärmung von "deutlich

unter 2 Grad Celsius" gesprochen. Wissenschaftliche Erkenntnisse

zeigen jedoch, dass die Schwelle bei maximal 1,5 Grad liegen sollte.

"In Marokko muss nun Farbe bekannt werden zu diesem Ziel. Jede

Erhöhung der Dezimalzahl hinter dem Komma ist definitiv zu viel",

sagt Harmeling.



Die letzten zwölf Monate waren global gesehen die heißesten

aufeinanderfolgenden Monate, die je gemessen wurden. Das

Wetterphänomen El Niño zeigte sich stärker und länger als in früheren

Jahren und führte in vielen Ländern zu akuter Nahrungsknappheit.

"Arme Regionen benötigen das Wissen und die Ressourcen, um sich

besser auf Dürrezeiten vorzubereiten und anderen Wetterextremen zu

trotzen. Diese Anpassungsstrategien sind Teil des Vertragswerkes von

Paris und können nicht ohne die entsprechenden finanziellen Zusagen

umgesetzt werden", so Harmeling.



Industrieländer, die für einen Großteil der Emissionen

verantwortlich sind, haben jüngst angekündigt, die Finanzierung für

Anpassungsmaßnahmen in ärmeren Ländern bis 2020 von 10 Milliarden auf

20 Milliarden US-Dollar aufzustocken. "Die Richtung stimmt, aber



dieser Betrag entspricht bei weitem nicht dem geschätzten Bedarf und

sollte sich auf mindestens 35 Milliarden US-Dollar belaufen. Zudem

unterstützen dieselben Länder weiterhin die Nutzung fossiler

Energieträger, die den Klimawandel dramatisch beschleunigen.

Deutschland droht gerade, seine Klimaziele für 2020 deutlich zu

verpassen und ohne einen ambitionierten Klimaschutzplan für 2050 nach

Marrakesch zu fahren, was seiner Glaubwürdigkeit als Klimavorreiter

stark schaden würde.



Einen weiteren wichtigen Verhandlungspunkt sieht CARE in dem

sogenannten Warschau-Mechanismus, der ärmere Länder bei dem Umgang

mit Verlusten und Schäden durch den Klimawandel unterstützen soll.

Hier müssen die Länder die wichtigsten Pflöcke für die nächsten Jahre

einschlagen, damit dieser Mechanismus tatsächlich eine echte Hilfe

werden kann und unter anderem Antworten auf klimabedingte Vertreibung

liefert. Die deutsche Bundesregierung sollte hier eng mit den

besonders betroffenen Entwicklungsländern zusammenarbeiten und sich

für zusätzliche Finanzinstrumente, die die Verursacher des

Klimawandels in die Pflicht nehmen, einsetzen.







