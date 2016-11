10 Jahre Praxis für Lebensfreude

Nicole Klehm - Praxis für Lebensfreude

Fokus auf Entwicklung der Persönlichkeit hin zu mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude

(firmenpresse) - Nicole Klehm begleitet seit 01.11.2006 in ihrer Praxis für Lebensfreude Menschen - mit einem bunten Strauß an Methoden - auf ihrem Weg. Dabei liegt ihr Fokus auf der Entwicklung der Persönlichkeit hin zu mehr Selbstvertrauen, Lebensfreude und spiritueller Anbindung.

Methodisch reicht ihr Spektrum von der Arbeit mit dem Inneren Kind über zielgerichtete individuelle Coachings und Paarberatungen bis hin zu medialen Bewusstseinsklärungen.

Nach einigen Jahren in 21762 Otterndorf ist Nicole Klehm Mitte des Jahres in eine größere Praxis in das Ärztehaus in 21763 Neuenkirchen umgezogen. In den großzügigen, hellen und modern eingerichteten Räumen bietet sie nun neben der Beratung und dem Coaching auch verschiedene Entspannungs-, Stressbewältigungs- und Burnoutpräventionsmethoden an. Dabei legt sie großen Wert auf nachhaltige Ergebnisse und die Verbindung der körperlichen- mit der verhaltens- und gedanklich-emotionalen Ebene. Dafür sind die seit 20 Jahren bewährten Anwendungen von Access Consciousness® - wie Bars® und Energetic Face- und Bodylift®, bei denen der Klient selbst nichts tun muss, außer sich Entspannung zu erlauben - die Effektivsten, die sie neben den Gängigsten, wie Autogenes Training, Meditationen und Phantasiereisen, in Ihrer Praxis zur Zeit anbietet.

Durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, verbunden mit ihrer Hochsensitivität und ausgeprägten Empathie und Medialität, hat sich daraus eine wunderbare Kombination für die Klienten entwickelt, um mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und Lebensfreude in ihrem Leben zu erlangen.

Zur Unterstützung der Arbeit mit dem inneren Kind, das sowohl bei Beziehungsfragen als auch im beruflichen Coaching zum Tragen kommt, ist in diesem Jahr ihre Subliminal CD - Dem inneren Kind Halt geben – erschienen, die sowohl bei Klienten, als auch bei Therapeuten, die mit dieser Therapiemethode arbeiten, sehr großen Anklang gefunden hat. Neben Erklärungen, was das innere Kind überhaupt ist und wie es entsteht, enthält die CD über 40 positiven Botschaften, die das Kind in jedem viel zu wenig im Leben gehört hat. Die dadurch entstandenen Glaubenssätze und Verhaltensmuster können durch diese positiven Botschaften und der einzigartigen Subliminaltechnik, die das Unterbewusstsein direkt anspricht, umprogrammiert werden.



Somit finden Sie bei Nicole Klehm in der Praxis für Lebensfreude ein ganzheitliches Beratungs-, Coachings- und Entspannungskonzept, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt wird.

Mit Nicole Klehm haben Sie eine kompetente, einfühlsame und lösungsorientierte Gesprächs- und Entspannungspartnerin, die mit Humor, Spaß und einem breit gefächerten Angebot die Veränderung, die Sie sich wünschen möglich macht. Telefonisch können Sie Nicole Klehm unter 0 47 51 – 99 87 53, per Mail:mail(at)nicole-klehm.de erreichen.





