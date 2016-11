taxbutler: Diese App macht Ihre Steuererklärung

Ingersheim, November 2016 | Die Steuererklärung mit dem Smartphone machen? Das scheint unmöglich, zumindest bis jetzt. Die clevere App taxbutler macht aus fotografierten Belegen eine Steuererklärung und schickt diese direkt ans Finanzamt. Hinter der mobilen App steckt der Steuerrecht- und IT-Experte Matthias Raisch.

Mit der Fotofunktion des Smartphones die Steuererklärung erstellen

(firmenpresse) - Dem gebürtigen Schwaben und Gründer von taxbutler liegt das Steuerrecht im Blut. In seiner langen Karriere hat er große Finanzunternehmen in der IT und im Service begleitet und kennt die Bedürfnisse seiner Kunden: „Niemand macht gerne Steuererklärungen. Es dauert lange und ist kompliziert. Also haben wir eine App programmiert, mit der Belege, Rechnungen und Verträge einfach mit dem Smartphone fotografiert werden. Die clevere App erstellt daraus dann die Steuererklärung“. Eine App, welche die Steuererklärung komplett erledigt: Das klingt verlockend. Tatsächlich überprüft der Kunde die fertig erstellte Erklärung zwar final auf dem Bildschirm, kann sie dann aber ohne Elster-Registrierung direkt an das Finanzamt übertragen. „Der Datenschutz und die sichere Datenübertragung sind uns enorm wichtig. Zudem erfüllen wir alle Vorgaben für eine anerkannte und bevorzugte Steuererklärung.“, so Raisch zu seiner App, die für iOS und Android verfügbar ist.



Hinter der Software steckt eine ausgereifte Technik und ein intelligenter Algorithmus.

Die fotografierten Belege werden automatisch ausgewertet und zugeordnet. Aus dem Wort Arztrechnung wird der Betrag aus dem Beleg in das entsprechende Feld für die Elster-Schnittstelle des Finanzamtes übertragen. So arbeitet die Software die Belege nacheinander ab und präsentiert dem Kunden am Ende die fertige Steuererklärung. Zudem werden durch die Software alle relevanten Pauschalen eingetragen.



Somit werden zusätzliche Ausgaben für Software oder Steuerberater eingespart und die Steuererklärung ganzjährlich nebenher erledigt. Das Angebot von taxbutler richtet sie an Studenten, Berufsanfänger, Familien und Pendler die ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit haben. Der Preis staffelt sich nach dem Jahreseinkommen und beginnt bei 27,00 Euro pro Jahr.



Weitere Informationen zu taxbutler gibt es unter www.taxbutler.de. Die mobile App kann in den App-Stores von google und Apple heruntergeladen werden.









http://www.taxbutler.de



Geschäftskonzept

Die erste Mobile Applikation zur automatisierten Erstellung einer anerkannten Steuererklärung durch Belege, die über die Fotofunktion des Smartphones aufgezeichnet und ausgewertet werden.



Produkt

taxbutler ist einer Software-Lösung, die als mobile Applikation auf dem Smartphone der Kunden installiert wird. Mit dieser App kann der Kunde selbst und mit sehr geringem Aufwand eine Steuererkärung erstellen: Im laufenden Jahr nutzt der Kunde die App und fotografiert Belege, welche durch die Software erkannt (OCR) ausgewertet und geordnet wird. Dazu wird im ersten Schritt der Datensatz um die Information ergänzt, zu welchem Dokumententyp (Rechnung, Lohnsteuerbesch. tec.) das Bild gehört. Dann extrahiert die Software die relevanten Daten mittels einer OCR aus den Bildern und ergänzt den Datensatz um die Daten wie Kostenart, Betrag, Empfänger etc.. Ein intelligenter Algorithmus erstellt aus den Angaben und Belegen die Steuererklärung, welche vom Finanzamt anerkannt und bevorzugt wird. Die Steuererklärung wird aus der App heraus an das Finanzamt übermittelt, eine zusätzliche Elster-Registrierung ist nicht notwendig.

Durch das zentrale Zertifikat entfällt für den Kunden die umständliche und unverständliche Elsterregistrierung und er muss nichts mehr ausdrucken und in Papier einreichen.



Kundennutzen:

- Praktisch kein Aufwand mit der Steuerberatung

- Zeit- und Geldersparnis

- Sichere Übermittlung

- Keine Elster-Registrierung

- Kein Einreichen der Erklärung in Papierform

- Erklärung kann „Just in time“ erstellt werden



Alleinstellungsmerkmale

- Eigene Technologie aus OCR und Algorithmus zur Erstellung der Steuererklärung

- Einziger Anbieter mit einer mobilen App zur Erstellung einer Steuererklärung

- Kein Belege sammeln notwendig

- Zentrales Zertifikat erspart Kunden die Elster-Registrierung

- Kein manuelles Ausfüllen von Formularen notwendig

- Kein Kundenwissen im Steuerrecht notwendig

- Einmaliger Preis pro Erklärung zwischen 27 und 87 Euro, abhängig vom Einkommen



Marktinformation

In Deutschland geben von 36 Mio steuerpflichtigen Haushalten jedes Jahr 26 Mio Haushalte eine Steuererklärung ab. Davon sind 14 Mio Haushalte die Zielgruppe von taxbutler. Taxbutler fokusiert sich mit seinem Angebot auf Studenten, Berufseinsteiger, Familien und Pendler ohne zusätzliche Einkünfte. Diese Zielgruppen haben einfache Steuererklärungen und sind entweder gesetzlich verpflichtet oder haben eine Eigeninteresse da, eine hohe Erstattung winkt. Die Zielgruppe Studenten/Berufseinsteiger ist zudem eine wachsende Zielgruppe, die fast alles mit dem Smartphone erledigt.

Mitbewerber: Lexware (Taxman und Smartsteuer), Buhl (Wiso, Taxango), WoltersKluwers (Steuersparerklärung). Kein Mitbewerber bietet ein mobiles Produkt an. Alle Mitbewerber-Produkte bieten Erfassungsmasken als PC-Version, keine automatische Erstellung. Alle Produkte benötigen eine aufwendige Elster-Registrierung.



Management & Team

Gründer und mit 68,8% Hauptgesellschafter ist Matthias Raisch: Matthias Raisch vereint Programmierungs-Knowhow und Steuerrecht. Während seiner Zeit bei der Allianz programmierte und entwickelte er beispielsweise einen Lohnsteuerrechner für Entgeltumwandlungsberatung und leitete verschieden Bereiche innerhalb des Allianzkonzerns.



Erfolge / Auszeichungen

Taxbutler hat seinen Proof of Concept mit über 1.000 Steuererklärungen erfolgreich abgeschlossen. Das Produkt ist kaufbar und steht in den App Stores von google und Apple zum Download verfügbar.

Bei fast 200 Kundenbewertungen hat taxbutler eine Empfehlungsquote von 98% und eine Bewertung von 4,75 Sternen von 5 Möglichen.

Best off App 2016 initiative Mittelstand, Top Empfehlung 2016 Provenexpert, Top Dienstleister 2016 Provenexpert, Tagessieger Foundersfight Club Cebit 2016, 3. Platz Saarfactory 2016.



