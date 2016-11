newgen medicals Fitness-Armband m. XL-Touch-Display

Leistung messen und analysieren

newgen medicals Fitness-Armband, www.pearl.de

(firmenpresse) - Fitness-Daten, Benachrichtigungen und mehr direkt am Handgelenk: Dieses Multitalent von

newgen medicals ist Fitness-Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe fr das Mobilgert in

einem.

Intelligent und effizient trainieren: Auf dem groen Touch-Display lassen sich Schritte,

zurckgelegte Strecke und verbrauchte Kalorien ablesen. Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man

besonders effektiv. Der optische Herzfrequenz-Sensor liefert dafr exakte Messwerte in Echtzeit.

Bequeme Auswertung am Smartphone: Das Armband wird per Gratis-App mit dem Android-

Smartphone, iPhone oder iPod synchronisert. Durch die Analyse der Fitness-Werte und den

Vergleich verschiedener Tage behlt man den berblick ber den Trainings-Fortschritt.

Motiviert zu mehr Bewegung: Das persnliches Trainingsziel festlegen und im Auge behalten, was

man schon geschafft hat. Ist das Ziel erreicht, erhlt man eine Benachrichtigung! Auf Wunsch

fordert das Armband in selbst festgelegten Abstnden zur Bewegung auf.

Immer auf dem Laufenden: Benachrichtigungen kommen vom Smartphone direkt aufs Armband!

Das Display zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie Nummern von

Anrufern. So verpasst man auch beim Sport keine wichtigen Infos!

Bequeme Musiksteuerung: Die Musikwiedergabe kann man direkt am Armband steuern - das

Mobilgert bleibt in der Tasche. Fr zustzlichen Komfort sorgen clevere Extras wie die Anti-Lost-

Funktion sowie der Fernauslser fr die Smartphone-Kamera.

Bei jedem Wetter dabei: Dank IPX7-Schutz joggt man sogar im Regen.

- Wasserdichtes Bluetooth-4.0-Fitness-Armband

- Groes XL-Multi-Touch-Display: 2,3 cm / 0,91", stromsparende OLED-Technologie

- Fitness-Funktionen: misst Herzfrequenz, Schritte, App ermittelt Strecke und

Kalorienverbrauch, Fortschritt des tglichen Pensums in %, Aktivittsalarm: vibriert nach per

App festgelegter Zeit ohne Bewegung

- Optischer Herzfrequenz-Sensor fr besonders exakte Werte, permanente oder

dynamische (alle 5 Sek.) Messung

- Benachrichtigungs-Funktion: zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp und Facebook,

eingehende Anrufe u.v.m.

- Musiksteuerung fr das Mobilgert ber das Armband

- Schlaf-Modus: Zeichnet den Schlaf auf und analysiert, wie lange und wie gut man schlft

- Smart-Alarm: sanftes Wecken durch Vibration

- Anti-Lost-Funktion: Vibration bei Trennung der Bluetooth-Verbindung

- Kamera-Fernauslser: ideal fr Selfies und Fotos ohne Verwackeln

- Anzeige von Uhrzeit und Datum

- Datenspeicher fr bis zu 7 Tage

- Gratis-App "Veryfit for heart rate" (iOS und Android) fr Einstellungen, Auswertungen und

Diagramme: einfaches Synchronisieren mit iPhone ab 4s, iPod touch (iOS 7.1 und hher)

und Android-Gerten ab Android 4.4 KitKat

- Kompatibel zu Apple Health

- Verbindung via Bluetooth 4.0

- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku (60 mAh), ldt per USB, Laufzeit ca. 5 Tage, ca. 2

Tage bei dynamischer Herzfrequenzmessung

- Wasserdicht: IPX7

- Lnge Armband: ca. 27 cm, Breite: ca. 18 mm

- Gewicht: 21 g

- Fitness-Armband FBT-55.HR PRO.V4 inklusive deutscher Anleitung

Preis: 49,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 99,90 EUR

Bestell-Nr. NX-4286 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4286-4029.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstrkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer tglichen Versandkapazitt von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in sterreich, der Schweiz, Frankreich und China gehrt PEARL zu den grten Versandhusern fr Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschfte in vielen europischen Grostdten und ein Teleshopping-Unternehmen mit groer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ber 15.000 Produkte und ber 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Shne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer uerst engen Kooperation mit internationalen Groherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

