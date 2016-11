tolingo gehört zu den 100 größten Übersetzungsdienstleistern der Welt

(firmenpresse) - Die tolingo GmbH aus Hamburg gehört erstmals zu den 100 größten Übersetzungsdienstleistern der Welt. Dies bestätigte das amerikanische Marktforschungsinstitut Common Sense Advisory (CSA) in seiner aktuellen Studie "Language Services Market: 2016". In der Gesamtbewertung wird tolingo auf Position 88 platziert - im Ranking für Westeuropa auf Position 23.

Als Grundlage der Studie wurden unter anderem Jahresumsatz, Mitarbeiteranzahl, Wachstumsraten und Standortanzahl bewertet.

"Wir freuen uns sehr, in der diesjährigen CSA-Studie aufgeführt zu werden", sagt Geschäftsführer Jens Völkel. "In Westeuropa auf Platz 23 zu liegen, erfüllt uns mit Stolz. Wir bedanken uns bei allen Kunden für das tolingo entgegengebrachte Vertrauen", ergänzt Geschäftsführer John Waack. Zudem sehe man das Ergebnis als Motivation, durch hohe Qualitätsansprüche und guten Service weiter zu wachsen.

Insgesamt wurden in der Branche der Übersetzungs- und Dolmetscherdienstleistungen 2015 rund 40 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Laut CSA-Studie soll der Umsatz in den kommenden Jahren weiter steigen.





Die Übersetzungsagentur tolingo GmbH wurde 2007 in Hamburg gegründet und ist neben dem Hauptsitz in der Hansestadt seit 2015 auch mit einem Standort in Stuttgart vertreten. Mehr als 50 Mitarbeiter koordinieren die Übersetzungsprojekte und vergeben Aufträge gemäß zertifizierten Prozessen an die rund 6.000 Übersetzer, die weltweit für tolingo tätig sind. Über den Webshop auf www.tolingo.com können Kunden ihre Fachübersetzungen in mehr als 220 Sprachkombinationen und 16 Fachbereichen direkt bestellen. Bei komplexen Anforderungen gestalten die tolingo Kundenberater individuelle Lösungen, um durch den Einsatz innovativer Übersetzungstechnologien die Kosten zu senken und die Qualität zu steigern.

